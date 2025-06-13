Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Футбол

Инсайдеры узнали детали контракта Забарного с ПСЖ

Андрій Мошкун — 13 июня 2025, 09:01
Инсайдеры узнали детали контракта Забарного с ПСЖ
Ілля Забарний
Getty Images

Украинский защитник Илья Забарный согласовал личный контракт с французским ПСЖ.

Об этом пишет Николо Скира.

Журналист сообщает, что соглашение рассчитано до 2030 года. Зарплата украинца пока не сообщается.

Чтобы завершить трансфер украинца победителям Лиги чемпионов нужно согласовать сумму с Борнмутом. Ранее сообщалось, что английский клуб не планирует продавать защитника и требует за его переход 75 млн евро.

Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

Ранее Забарный прокомментировал матч против Новой Зеландии , в котором он впервые выводил Украину на игру с капитанской повязкой.

Борнмут

Прогресс Забарного, стагнация Зинченко, снова двое в Жироне. Итоги сезона наших в топ-лигах
Борнмут назвал ПСЖ цену на Забарного
Цыганков может стать одноклубником Забарного: за вингером следят несколько клубов АПЛ
Забарный дал согласие на переход в ПСЖ
Предал Нидерланды и раскрылся в паре с Забарным: все, что нужно знать о новой звезде Реала и Испании

Последние новости