Инсайдеры узнали детали контракта Забарного с ПСЖ

Украинский защитник Илья Забарный согласовал личный контракт с французским ПСЖ.

Об этом пишет Николо Скира.

Журналист сообщает, что соглашение рассчитано до 2030 года. Зарплата украинца пока не сообщается.

Чтобы завершить трансфер украинца победителям Лиги чемпионов нужно согласовать сумму с Борнмутом. Ранее сообщалось, что английский клуб не планирует продавать защитника и требует за его переход 75 млн евро.

Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

Ранее Забарный прокомментировал матч против Новой Зеландии , в котором он впервые выводил Украину на игру с капитанской повязкой.