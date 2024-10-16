Трубин попал в символическую сборную 4 раунда ЛН в Лиге B по версии WhoScored

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин попал в символическую сборную четвертого раунда Лиги наций УЕФА в Лиге B по версии статистического портала WhoScored.

Отметим, что Анатолий получил оценку 7:57 за матч с Чехией (1:1), на его счету было 6 сейвов.

Символическая сборная четвертого раунда Лиги наций УЕФА в Лиге B

Вратарь: Анатолий Трубин (Украина)

Защитники: Филипп Лингарт, Штефан Пош (оба – Австрия), Артту Хосконен (Финляндия), Трент Александер-Арнольд (Англия)

Полузащитники: Гарри Уилсон (Уэльс), Кристиан Аслани (Албания), Ирфан Джан Кахведжи, Кенан Йилдиз (оба – Турция)

Нападающие: Керем Актюркоглу (Турция), Марко Арнаутович (Австрия)

WhoScored

Напомним, после 4 туров в активе подопечных Сергея Реброва 4 очка и последняя ступенька в группе. Лидером квартета является Чехия, у которой 7 очков.