Сборная Украины натурализовала игрока Манчестер Юнайтед

17-летний полузащитник Манчестер Юнайтед украинского происхождения Захар Бауман получил паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает УАФ.

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и что теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле", - заявил Бауманн.

В текущем сезоне Захар провел девять матчей за юношеские команды Манчестер Юнайтед, у которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Бауманн получил вызов в юношескую сборную Украины на первый этап квалификации Евро U-19.