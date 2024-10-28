Суркис рассказал детали травмы Шапаренко

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о травме полузащитника киевлян Николая Шапаренко, из-за которой он не смог поучаствовать в матче 11 тура УПЛ против Донецкого Шахтера.

Его слова передает ПРОФУТБОЛ Digital.

"У нас трагедия произошла с Шапаренко, за 4-5 часов до матча он порезал плечо стеклянной дверью. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому он не играл против Шахтера", – сказал Суркис.

Напомним, встреча завершилась вничью – 1:1. На 48-й минуте донецкий клуб сумел дожать своих оппонентов, затолкав мяч в ворота. Артём Бондаренко стал автором гола. Под занавес игры Александр Караваев своим точным выстрелом восстановил паритет и спас Динамо от поражения.

После 10 туров УПЛ "бело-синие" занимают второе место в турнирной таблице чемпионов с 25 баллами в активе, "горняки" идут 4-ми, набрав 19 очков.