ХИТ пропустил четыре гола от Картахены: обзор матча Лиги чемпионов по футзалу

Во втором матче Лиги чемпионов по футзалу киевский ХИТ уступил испанскую Картахене.

Обзор матча

Лига чемпионов по футзалу-2024/2025

2 тур, 24 октября

ХИТ Киев – Картахена 1:4 (0:1)

Голы : 0:1 – 16 Мухудин, 0:2 – 22 Хиль, 0:3 – 26 Томасз, 0:4 – 31 Томаз, 1:4 – 32 Абакшин

Накануне столичный клуб потерпел разгромное поражение от Андерлехта. После двух туров киевляне расположились на последней строчке турнирной таблицы. Для выхода в элитный раунд соревнований необходимо попасть в тройку лучших в группе 1.

Следующую игру в ЛЧ ХИТ проведет в субботу, 26 октября, против польской Бельско-Бялы.