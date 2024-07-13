Настоящая легенда нынешней Испании – незаметный герой нашего времени

Будучи близким к завершению карьеры, и вместе с тем наиболее зрелым, чем когда-либо, Хесус Навас вернулся в сборную Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте. Единственный из нынешнего состава "фурии рохи", кто видел и переживал на поле успехи 2010-го и 2012-го. Неутомимая "16-ка" Севильи, не прекращающая чествовать память Антонио Пуэрты.

Чемпион продолжает держать руку на пульсе информационных поводов вокруг главных героев чемпионата Европы по футболу-2024, а Даниил Моисеенков рассказывает об одном из самых знаковых игроков в составе финалиста турнира.

Это была 115-я минута, волшебная и незабываемая 115-я минута. Хесус Навас, быстрый и неутомимый, подхватил мяч неподалеку от штрафной Икера Касильяса и начал дьявольский забег, оставляя позади каждого нидерландца, смевшего пересечь ему дорогу. Мяч оказался в ногах Андреса Иньесты, обыгравшего Мартена Стекеленбурга и подарившего испанскому футболу сладкую победу в его истории, о которой сами испанцы уже и перестали мечтать.

Прошло уже 14 лет, Навас успел поиграть в Англии за Манчестер Сити и вернуться в родную Севилью, выиграв еще несколько титулов Лиги Европы. Ему уже 38, а он продолжает наслаждаться футболом с той же страстью, с которой в детстве открыл его для себя на улицах поселка Лос Паласиос в Андалусии и откуда родом также Фабиан Руис — одна из главных звезд Евро-2024.

С тем же энтузиазмом, с которым на школьной площадке он бил ногой пустую упаковку сока, Навас противостоял Мбаппе в полуфинале против Франции. Ибо если понятие иллюзии, по старому стилю, родилось 14 октября, то безграничная любовь к мячу, Севилье и Испании появился на свет 21 ноября 1985 года.

"Мы должны подписать его. Он ведет мяч даже в лужах", – говорил Пабло Бланко, координатор молодежных команд Севильи, когда открыл для себя юношу, сверкавшего в детской команде "Лос Паласиос". "Я всегда рассказываю, что мы тогда искали вратаря, а нашли другого игрока. Хесус имеет привилегированное телосложение. Он может играть до 40 лет", – добавил Бланко на страницах El País в декабре 2017 года, всего за несколько месяцев до того, как Навас стал игроком, проведшим больше всего матчей в истории Севильи.

Хесус дебютировал в первой команде 23 ноября 2003 года. Голубоглазый юноша, которому было всего 18, осуществил свою мечту, выйдя на поле стадиона "Эстади Олимпик Льюис" под руководством Хоакина Капарроса.

Его будущее, будущее одной из величайших драгоценностей, которую видела академия Севильи, выглядело чрезвычайно многообещающим, хотя из-за суровой реальности такой холодной экосистемы, как футбольная, оно вскоре оказалось под угрозой — Навас страдал всю жизнь из-за невозможности покидать тепло родного дома даже на несколько дней.

Эта тревога фактически стала непреодолимой проблемой в первые годы профессиональной карьеры, болезненно повторяющейся проблемой, начиная с той, которая в 2005 году заставила его покинуть тренировочный лагерь сборной U-20 перед чемпионатом мира 2005 года. Эта ситуация повторилась и в его первом предсезонном собрании с Севилией.

"Мы можем только ждать, пока он созреет", – признавали медицинские службы клуба, когда их спрашивали о тучах, омрачавших неувядающую улыбку игрока, настаивая на необходимости "идти шаг за шагом".

Были даже сделаны попытки облегчить ситуацию, позволив друзьям молодого игрока останавливаться в отеле команды, ночевать у него дома во время предсезонных сборов или делать это в Севилье самостоятельно, но ничто не улучшало реальность парня, сбежавшего в июле 2005 года посреди одной из первых тренировок сезона.

Он чувствовал, что ему нужно убежать. Но остановился через 100 метров. Навас не мог бежать дальше, не мог остаться и не мог уйти. Слезы залили его глаза, иллюстрируя разочарование футболиста, который начал преодолевать страхи благодаря своему окружению, с помощью двух своих больших друзей в академии Севильи Серхио Рамоса и Антонио Пуэрты.

22 декабря 2005 года, сразу после того, как Севилья закрыла год поражением на стадионе Хетафе, оба футболиста, осознавая потенциал игрока, который на фоне замечательных выступлений начал стучать в дверь национальной сборной, разговаривали в самолете с ним, не в состоянии обратить внимание на интерес сборной из-за постоянной тревоги, мучившей его и омрачавшей будущее.

"Друг, ты должен взбодриться. Я позабочусь о тебе", – сказал Рамос, который тогда уже становился основным в Реале.

Смерть Антонио Пуэрты в августе 2007 года навсегда изменила Хесуса Наваса. Она заставила его повзрослеть.

"Смерть его друга ускорила процесс оставления позади его тревожных кризисов и дала старт его карьере", — вспоминал Эдуардо Кастелао в статье в El Mundo, в которой он проследил футбольную карьеру Хесуса Наваса.

Тогда еще перспективный вингер Севильи, раб своих привидений, Навас отказался ехать на чемпионат Европы в Австрию и Швейцарию (2008, который выиграла Испания), но, наконец, после лета 2009 года, он преодолел все свои страхи.

"Я вполне способен сделать шаг, чтобы поехать в национальную сборную. Я возлагаю на это все свои надежды", - сказал он всего за несколько дней до того, как Висенте дель Боске, отвечая на сообщение, которое хотел отправить ему игрок Севильи, дал ему дебютировать за Испанию в товарищеском матче против Аргентины в 2009 году.

Всего за несколько месяцев до того, как почтить память своего верного друга тем волшебным проходом, которым он начал менять историю испанского футбола.

Антонио Пуэрта ушел, но он живет в Хесусе Навасе.

"Его ценности – мои ценности", - сказал паласианец, когда, осуществив мечту вернуться в Севилью после четырех сезонов в Манчестер Сити, он решил унаследовать "16-ку" Пуэрты. Игрок, который с помощью самого Наваса начал формировать лучшие годы в истории Севильи незабываемыми матчами в Кубке УЕФА.

"Хесус Навас всегда молод. Независимо от того, сколько ему на самом деле лет", – говорил несколько лет назад Хосе Кастро, экс-президент Севильи, когда было принято решение переименовать стадион академии клуба в честь Хесуса.

"Он единственный человек в мире, который не стареет. Физически он совсем не изменился. Он такой же, как и 15 лет назад, и та физическая сила, которую он имеет, делает его отличным защитником. Его игра вперед-назад очень полезна для нас ", – говорил Энцо Мареска, деливший раздевалку с Навасом в Севилье.

Возможно, это казалось невероятным, невыполнимым вызовом — вернуться в сборную в 38 лет. Но Навас, маленький принц "Санчес Писхуана", никогда не сдавался, несмотря на психологические и какие-либо другие проблемы.

Однажды Антонио Пуэрта сказал ему не бояться, и спустя 14 лет после того, как Хесус посвятил ему важнейший триумф в истории испанского футбола, он продолжает чтить память своего вечного друга в любой удобной для этого ситуации. Друга, который помог ему победить собственных ментальных призраков, того, кто осветил его путь, кто научил его летать. Летать так, как он сделал это на той волшебной и незабываемой 115-й минуте.

Даниил Моисеенков, для Чемпиона