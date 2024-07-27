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Гвардиола: Я не останусь в Манчестер Сити еще на 8 лет

Денис Шаховець — 27 июля, 08:44
Гвардиола: Я не останусь в Манчестер Сити еще на 8 лет

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о том, как долго собирается оставаться в клубе.

Цитирует Гвардиолу известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

"Я в Ман Сити уже 8 лет. И я не останусь здесь еще на 8 лет, поэтому я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться! Но я не говорил, что ухожу...", — сказал Гвардиола.

Гвардиола работает в Манчестер Сити с 2016 года. За 8 лет в клубе он выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

Действующий контракт 53-летнего испанского специалиста с Манчестер Сити рассчитан до конца следующего сезона.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

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