Гвардиола назвал лучшего игрока в истории футбола

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола заявил, что лучшим игроком в истории футбола считает аргентинского форварда Интер Майами Лионеля Месси.

53-летнего испанского специалиста цитирует Фабрицио Романо.

"Лео Месси – лучший игрок всех времен. Возможно, этим я выражаю неуважение к Пеле или Диего Марадоне, но я не могу представить никого с такой же стабильностью как у Месси. Он уникален".

Гвардиола работал с Месси в 2008-2012 годах, когда возглавлял Барселону. За этот период каталонцы дважды (в 2009 и 2011 годах) выигрывали Лигу чемпионов, а Месси четыре года подряд становился обладателем Золотого мяча.

Ранее Гвардиола заявил, что готов работать в Италии, если в его тренерский штаб войдет Роберто Баджо.