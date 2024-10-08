Легенда Реала раскритиковал звездного новичка клуба

Бывший полузащитник мадридского Реала Гути считает, что французский форвард Килиан Мбаппе не оправдывает возложенные на него надежды.

Цитирует Гути Forbes.

"В центре внимания Мбаппе, потому что на него возлагались огромные надежды. Но сейчас следует признать, что он плохо играет. Большие проблемы в нападении. Я надеюсь, что Карло Анчелотти сможет это поправить. Проблемы начались, когда ушел Тони Кроос. Он раздавал отличные передачи. Нельзя играть и бояться, надо быть смелым. Реал предсказуем и слишком медленный, им постоянно нужно пространство. Игроки стоят и ждут пас в ноги, но в современном футболе это плохое решение", – заявил Гути.

В текущем сезоне на счету Килиана 9 поединков за "сливочные", в которых он забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Накануне Мбаппе обошел бывшего украинского форварда, а ныне президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов.