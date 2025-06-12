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Грузинские фанаты спели известную кричалку о Путине во время матча молодежного Евро-2025

Микола Дендак — 12 июня 2025, 10:43
Грузинские фанаты спели известную кричалку о Путине во время матча молодежного Евро-2025
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Грузинские болельщики исполнили известную украинскую кричалку о главе России Владимире Путине во время молодежного чемпионата Европы 2025 года.

Видео со скандированием "Путин х***о" распространяется по соцсетям. Инцидент произошел в стартовом матче турнира между сборными Польши и Грузии, который в итоге завершился победой грузин (2:1).

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины начнет свои выступления на чемпионате Европы 2025 года, который будет проходить на полях Словакии. Первым соперником подопечных Унаи Мельгосы станут сверстники из Дании.

В квартете D кроме Украины и Дании оказались также Финляндия и Нидерланды, которые свой матч будут проводить тоже сегодня, 12 июня, но в 22:00 по Киеву.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех матчей молодежного чемпионата Европы 2025 года. Также можно узнать результаты прошедших встреч, которые состоялись в рамках первого игрового дня турнира.

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