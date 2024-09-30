Гризманн завершил карьеру в сборной Франции

Французский нападающий Атлетико Антуан Гризманн решил завершить карьеру в национальной сборной.

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

"Я завершаю эту замечательную главу моей жизни, спасибо за все памятные моменты", – цитирует слова Романо.

Гризманн принял участие в 137 матчах сборной Франции, на его счету 44 гола и 38 ассистов. Антуан был ключевым игроком "Ле бльо" на победном чемпионате мира-2018. На том турнире "Маленький принц" оформил 4+2 по системе гол+пас.

Кроме того, у Гризманна есть серебряные медали ЧМ-2022 и Евро-2016, а также трофей Лиги наций-2021/22.