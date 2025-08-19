Это чемпионат Украины: арбитр остановила матч и показала карточку за русский язык

В 3-м туре чемпионата Украины среди женщин произошел громкий инцидент, который уже набирает огласку.

Колос принимал одесский клуб Систерс и уступил со счетом 1:2, но самым обсуждаемым моментом встречи стала не сама игра, а решение главного арбитра.

На 42-й минуте перекресток эмоций вылился в скандальный эпизод. Футболистка Систерс Ирина Майбородина получила желтую карточку за неспортивное поведение, высказавшись агрессивно на русском языке.

Арбитр Анастасия Романюк прямо во время трансляции объяснила свое решение:

"На языке России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке".

Стадион взорвался аплодисментами, поддержав позицию судьи.

Ранее сообщалось, чтобывший капитан Шахтера U-19 после побега из Украины нашел себе новый клуб в России.