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Голкипер Шахтера попал в символическую сборную последнего тура основного этапа Лиги чемпионов

Олексій Мурзак — 30 января 2025, 15:35
Голкипер Шахтера попал в символическую сборную последнего тура основного этапа Лиги чемпионов
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Украинский вратарь получил 7,3 балла.

Также в сборной тура два игрока Боруссии Дортмунд, которой Шахтер проиграл со счетом 1:3.

Напомним, по версии другого статистического портала SofaScore, Ризнык был признан лучшим игроком матча в составе "горняков". На его счету 4 сейва, 2 перехвата, 49 касаний и 88% точных пасов (29 из 33).

Лучшим в поединке стал нападающий Боруссии Серу Гирасси, оформивший дубль – 8,1.

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