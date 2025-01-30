Голкипер Шахтера попал в символическую сборную последнего тура основного этапа Лиги чемпионов

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Украинский вратарь получил 7,3 балла.

Также в сборной тура два игрока Боруссии Дортмунд, которой Шахтер проиграл со счетом 1:3.

Напомним, по версии другого статистического портала SofaScore, Ризнык был признан лучшим игроком матча в составе "горняков". На его счету 4 сейва, 2 перехвата, 49 касаний и 88% точных пасов (29 из 33).

Лучшим в поединке стал нападающий Боруссии Серу Гирасси, оформивший дубль – 8,1.