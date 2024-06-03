Без Миколенко: Ребров назвал заявку сборной Украины на игру с Германией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на товарищеский матч с Германией.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Заявка сборной Украины на матч против Германии

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Виталий Миколенко.