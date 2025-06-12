Левандовский победил: главный тренер сборной Польши подал в отставку

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку.

Об этом сообщает Польский футбольный союз.

"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации, лучшим решением на благо сборной будет моя отставка. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и самой большой честью в моей жизни", – сказал Пробеж.

Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество. О причинах такого решения наставник не рассказал, однако, вероятно, на это повлиял недавний скандал между Пробежем и Робертом Левандовским.

Форвард Барселоны был возмущен тем, что тренер решил забрать капитанскую повязку у Роберта. В итоге Левандовский отказался играть за сборную Польши, если там будет работать Пробеж.

Михал Пробеж возглавил "бело-красных" в сентябре 2023 года. За это время поляки сыграли 20 матчей, одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и 6 раз проиграли. Под его руководством команда заняла последнее место на Евро-2024 и в группе Лиги наций.