За страдания – вознаграждение. 5 выводов из матча Динамо – РФШ

Киевское Динамо завершило выступления в основном раунде Лиги Европы. Накануне команда Александра Шовковского переиграла латвийский РФШ на стадионе в немецком Гамбурге.

Чемпион традиционно выделяет главное по итогам важного матча украинской команды на международной арене. И делится своими мыслями с читателем.

Не делом, а словом

Накануне игры футболисты Динамо уже привычно говорили о необходимости "доказать", "сыграть через не могу", "честь клуба" и прочие высокопарные вещи. Особенно убедительным был Андрей Ярмоленко, который после матча с Галатасараем говорить в таком стиле право действительно имел.

На выходе же в очередной раз игроки Динамо и близко не продемонстрировали зависимости сказанного от реальных действий на поле. Желанием, которое должно было бы символизировать стремление победить во что бы то ни стало, футболисты Шовковского не искрились. Зато вплоть до забитого мяча играли так, будто участвуют не в матче второго по рангу еврокубка, а в контрольной игре на тренировочных сборах, где результат, и тем более – действия на поле, второстепенны.

Динамо сломило сопротивление команды уровня ниже среднего европейского с большим трудом

Большую часть матча украинский коллектив провел в бесплодных попытках нащупать собственный потенциал по сценарию, когда соперник задумал не так играть в футбол, как не дать сыграть тебе. При огромном преимуществе во владении мячом и индивидуальном мастерстве материализовать такое стабильное положение вещей на поле в реальные достижения Динамо едва ли не до последних минут матча не могло.

ФК Динамо

"Бело-синие" получили возможность сыграть, опираясь на собственные сильные стороны, при условии явного преимущества над оппонентом в ключевых характеристиках, впервые и в последний раз в нынешней кампании ЛЕ. В предыдущих матчах в роли РФШ были сами "динамовцы". И что делать для достижения своих целей на поле в убедительном большинстве эпизодов, такое впечатление, не знало.

Смотрины ближайшего резерва в центре поля – неудачные

Невозможность использования сразу трех центральных полузащитников – Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Виталия Буяльского – привела к сногсшибательным изменениям в треугольнике команды на важнейшем плацдарме. Нет, возможности Николая Михайленко, Валентина Рубчинского и, тем более, Александра Пихаленка, были известны болельщикам и тренерам гораздо раньше, но одно дело использовать возможности перечисленных футболистов отдельно, и совсем другое – иметь такой "кулак" из навыков и умений 3-х игроков, из которых на место в старте при обычных условиях пока претендует только один, в официальном матче.

Сейчас рассчитывать на трио Михайленко-Рубчинский-Пихаленок именно в таком сочетании как эффективный вариант противодействия сопернику нельзя. Конечно, при большом желании можно списать несогласованность действий, хаотичные перемещения или даже часто не оптимальные решения плохим состоянием газона. Однако по меньшей мере в противостояниях с оппонентами таких скромных возможностей и этот "фон" помехой быть не может.

Динамо и игра на втором этаже – танец упорно не складывается

Пользоваться едва ли не единственным реальным козырем перед соперником номинальные гости не сумели. Преимущество в габаритах на стандартах и в моменты подач в штрафную площадь непременно вызывало тревогу у защиты Динамо. Но главным итогом в этой части стоит назвать другое.

Киевский коллектив вновь разочаровал в умении эффективно играть головой, или хотя бы не допускать ситуаций, приводящих к возникновению откровенных пожаров. И такое последствие усилий соперника оказывается неприятным сюрпризом для Динамо в основной стадии Лиги Европы отнюдь не впервые, и вообще относится к систематическим проблемам в игре команды. На выходе при большем везении и умелом использовании знакомого вида оружия соперник, имея едва ли не самый слабый подбор исполнителей в турнире, мог перевернуть ход игры с ног на голову.

Нещерет как новый ориентир

В матче с латвийским клубом у преемника Георгия Бущана работы было немного. В отдельных моментах единичных ударов от соперника Руслан Нещерет сделать свою работу качественно сумел. Однако теперь на протяжении по крайней мере первых матчей старта второй части сезона к 23-летнему стражу ворот будет обращено непременно особое внимание.

ФК Динамо

Бросилась в глаза не только достаточно уверенная игра голкипера ногами в начинании атак и отводе угроз, но и так же недостаточно убедительные, как и в матче с Галатасараем, действия по дирижированию и коммуникации с защитой. Нещерет пытается что-то подсказывать, "зарабатывать" авторитет у партнеров, однако невооруженным глазом видно, что одноклубники не только не всегда понимают нового №1, но и пока не воспринимают Нещерета как равную предшественнику величину. Последнее, учитывая роль и прочные позиции Георгия Бущана, было неизбежным. И остается одной из основных задач при угрозах перед самим Нещеретом и тренерским штабом в измерении решения основных задач уже на внутренней арене.