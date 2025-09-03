Ливерпуль без тормозов, Реал и Арсенал в убытках, Милан забыл о форварде: все, что вы не знали о трансферном лете-2025

Вчера в главных европейских лигах закрылось трансферное окно, и мы можем подвести его итоги. Кто больше всего потратил? Кто экономил? Кто покупал дешево, а кто бил рекорды?

Да, некоторые цифры еще изменятся, ведь в отдельных периферийных лигах, таких как турецкая или саудовская, трансферы еще разрешены.

Вместе с тем, главное на рынке уже произошло.

Чемпион делится с вами наблюдениями и тенденциями трансферного лета-2025.

Английская Премьер-лига

Общие расходы клубов: 3,76 млрд евро

Больше всех купил: Ливерпуль (482 млн)

Больше всех продал: Челси (332 млн)

Наибольший чистый заработок: Борнмут (100 млн)

Наибольший чистый убыток: Арсенал (-283 млн)

Самое дорогое приобретение: Александр Исак из Ньюкасла в Ливерпуль за 145 млн

Никого не удивило, что АПЛ в очередной раз побила свой же рекорд расходов за одно лето – причем сразу на полмиллиарда евро.

Для местных грандов становится нормой жить в убыток.

Летом 2025-го в АПЛ только Астон Вилла, Борнмут, Брентфорд, Брайтон, Челси и Кристал Пэлас заработали на трансферах больше, чем потратили.

При этом у Тоттенхэма, Сандерленда, Ноттингема, Ман Юнайтед, Ман Сити, Лидса, Эвертона убыток превысил 100 млн, а у Ливерпуля и Арсенала – вообще 200 млн.

Из трендов видим, что стабилизировался Челси, накопление игроков Тоддом Боэли позади. Сейчас клуб косметически подправляет штрихи. Так, Жоао Педро пришел на место Николаса Джексона, а Криса Нкунку и Нонни Мадуэке заменят Джейми Гиттенс и Алехандро Гарначо. Все суммы большие, но клуб в плюсе.

SUMMER WINDOW CLOSED:

Overall, I would rate it a 7/10 window. We signed Joao Pedro, Delap, & and Garnacho, all of whom are going to be key players for us this season. Gittens, Essugo, Hato, and Buonanotte serve as good squad players. However, Maresca was desperately calling out… pic.twitter.com/5A1raGoTJI — SW6 (@southwestsixes) September 1, 2025

Арсенал и МЮ уже традиционно тратили много, а зарабатывали мало. У "Канониров", похоже, появился долгожданный бомбардир – Виктор Дьокереш даже в Спортинге боролся за Золотую бутсу, он стоит 65 млн. Мартин Субименди – это "мини-Родри" в центр поля за 70 млн для Артеты, а герой прошлого Кубка Англии Эберечи Эзе (70 млн) должен добавить атаке эффекта неожиданности.

Gyokeres scores his first goal for Arsenal ! pic.twitter.com/IJBqyvxdJO — EmanDaGoon™ (@EmanDaGoon) August 9, 2025

Гораздо больше вопросов к новичкам Ман Юнайтед. Беньямин Шешко за 76 млн выглядит переоцененным после слабого прошлого сезона в Лейпциге (13 голов в 33 матчах). Бриан Мбемо (75 млн) и Матеус Кунья (74 млн) были качественными в середняках АПЛ, но лучше ли они Расмуса Хойлунна и Маркуса Рашфорда, которые уехали в аренду в Наполи и Барсу? Есть сомнения.

Еще больше вопросов к решению Ман Сити заменить Эдерсона на Джиджи Доннарумму, самого олдскульного из топ-вратарей нового поколения. Ну да, "всего" 30 млн. Но что он даст тики-таке Пепа Гвардиолы? Вот Тиджани Рейндерс в центр поля за 55 и Райан Шерки направо за 36 – другое дело. Де Брейне и Гюндогана давно пора было отпускать.

Donnarumma superbly saves from Trossard 🚫#UCL pic.twitter.com/Vu8cyUzjEf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Агрессивно работал на рынке и Тоттенхэм. Хави Симмонс (65), Мохамед Кудус (63) и Рандаль Коло Муани (аренда из ПСЖ) – мощное усиление атаки, а взятый в аренду у Баварии Жоау Палинья наладит опорную зону. Уход 33-летней легенды Сон Хын Мина за 22 млн в Лос-Анджелес – еще одна идеальная сделка для "Шпор"; и дорого, и вовремя.

Ньюкасл выручил Ника Вольтемаде и забрал его за 85 млн у Штутгарта, который ранее отказался продавать форварда в Баварию за 60, чем очень его разозлил.

Ну, и отдельная тема – Ливерпуль. Годами красные насмехались над конкурентами, которые транжирили деньги – и вот наконец сами к этому дозрели. 145 млн Ньюкаслу за Александра Исака, 125 млн Байеру за Флориана Виртца, 95 млн Айнтрахту за Юго Экитике, 47 млн Борнмуту за Милоша Керкеза, еще 40 млн Байеру за Джереми Фримпонга, 31 млн Парме за 18-летнего (!) центрбека Джованни Леоне – это как вообще? У Ливерпуля появился спонсор-шейх? Как минимум с нападающими не все ясно, ведь Экитике и Исак будут претендовать на одно место, если не поменять схему.

Что касается наших, то Илья Забарный из Борнмута перешел за 63 млн в ПСЖ, где у него нет гарантий места в старте, а Александр Зинченко долго колебался, искал и в итоге перешел со скамейки Арсенала в Ноттингем, где тоже есть куча вопросов. Вот зачем самой вертикальной команде АПЛ фулбек, который не бежит? Единственный, с кем все ясно – Назарий Русин. Он долгий час числился в Сандерленде, но уже стал игроком польской Арки.

Итальянская Серия А

Общие расходы клубов: 1,02 млрд евро

Больше всех купил: Милан (159 млн)

Больше всех продал: Милан (169 млн)

Наибольший чистый заработок: Дженоа (52 млн)

Наибольший чистый убыток: Комо (-94 млн)

Самое дорогое приобретение: Кристофер Нкунку из Челси в Милан за 37 млн

Серия А торговала очень интересно. Она вторая в Европе по расходам на трансферы, но при этом ни одна покупка не обошлась итальянцам в более чем 40 млн евро.

Чемпион Наполи был очень активен на рынке. Ноа Ланг (25 млн) и Мигель Гутьеррес (18 млн) обновят его левый фланг; Расмус Хойлунн и Лоренцо Лукка создадут конкуренцию на острие; Сам Беукема – потенциально основной стоппер. Ну, и Кевин де Брейне приехал доказать Гвардиоле, что его рано списали. При этом избавлялись от "Партенопеи" в основном ролевиков, да еще впарили Виктора Осимхена Галатасараю аж за 75 млн.

Victor Osimhen with a sharp near-post header to find the net last night 🎯 pic.twitter.com/df2jGki1kh — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) August 31, 2025

Никто не знает, откуда у турок такие деньги; поговаривают, что приложил руку лично президент Реджеп Эрдоган, ведь еще в 2021 году суммарный долг 4-х крупнейших клубов Турции достигал 1,7 млрд евро.

Интер, в свою очередь, вел себя скромно – сбросил балласт (Арнаутович, Асллани, Тареми, Павар), купил немного молодежи на вырост.

Аталанта так и не продала Адемолу Лукмана, что проблема – он публично заявлял, что хочет уйти. Может, еще успеет в Турцию? Это было бы правильно для микроклимата в команде. Деньги бергамасков не очень интересуют после того, как они продали Аль-Кадсии Матео Ретеги за 68 млн.

В Юве кроме выкупа ранее арендованных игроков выделим трансферы лидеров Лилля Эдона Жегрова и Джонатана Дэвида. Первый – левоногий вингер, чем-то похожий на Дибалу. Второй – игрок штрафного, которого не видно 89 минут, а на 90-й он забивает гол.

Рома продавала-продавала, но так и не продала Артема Довбика, что тревожит, ведь тренер Джанпьеро Гасперини в стартовых турах делал ставку на новичка-ирландца Эвана Фергюсона. Также "Волки" подписали за 25 млн звезду Фламенго Уэсли, которого сравнивают с Дани Алвесом.

Очень много продавал и покупал Милан – еще бы, после 8-го места и невыхода в еврокубки. Среди прочих "Сан-Сиро" покинули лидеры предыдущего состава Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс – и за хорошие деньги. И вот что удивляет: имея средства и время, "россонери" "забыли" о позиции центрфорварда. Мората, Йович и юный Камарда покинули клуб – и остался один Сантьяго Хименес. При этом боссы Милана обращались к разным нападающим – был в списке и Довбик – и везде у них не сложилось. Не умеют обращаться что ли?

se facciamo seriamente lo scambio dovbyk - gimenez io mi impicco fuori trigoria e non sto scherzando pic.twitter.com/BqSY2FEj1d — francesca (@dansmatete21) August 29, 2025

Если так, "Россонери" следует поучиться у Комо. Клуб сигаретных магнатов из Индонезии продолжает качать мышцы, так что не удивляйтесь большим убыткам. Главный талант поколения в Хорватии Мартин Батурина и "новый Хоакин" Хесус Родригес не могли прийти дешево.

Это вам не Дженоа, который вообще никого не купил за деньги, а только продал двух лидеров и молодую звездочку – и так оформил самую большую прибыль за лето в Серии А. Один вопрос – а как теперь из нее не вылететь? Руслану Малиновскому будет нелегко.

Немецкая Бундеслига

Общие расходы клубов: 648 миллионов евро

Больше всех купил: Байер (198 млн)

Больше всех продал: Байер (229 млн)

Наибольший чистый заработок: Штутгарт (76 млн)

Наибольший чистый убыток: Боруссия Дортмунд (-27 млн)

Самое дорогое приобретение: Луис Диас из Ливерпуля в Баварию за 70 млн

Бундеслига, которая давно живет за счет продаж в АПЛ, этим летом не отходила от традиций. 10 из 18 клубов немецкой элиты по итогам трансферного лета вышли в плюс.

Не все удалось гегемону – Баварии. Ули Генесса по делу критиковали за устаревший, несистемный подход, и в итоге мюнхенцы лишь убедили немолодого защитника Джонатана Та из Байера, а еще заменили Матисса Теля и Кингсли Комана на Луиса Диаса и Николаса Джексона; причем сенегальца взяли в аренду в последнюю минуту.

Luis Diaz is 𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 life in the Bundesliga 😍



2⃣ games, 2⃣ goals, 2⃣ assists 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Gs7hYq7kBn — LiveScore (@livescore) August 30, 2025

Даже больше, чем на этих двоих, в Мюнхене рассчитывают на 17-летнего Леннарта Карла, который поднялся из молодежки и, по слухам, очень напоминает Виртца. Это интригует.

Собственно, уже бывший клуб Виртца Байер пережил очень сложное лето. Вслед за тренером Хаби Алонсо из сбежали ушли практически все лидеры – не только Флориан, но и Гранит Джака, Джонатан Та, Джереми Фримпонг, Пьеро Инкапье, Виктор Бонифайс. Клуб постарался их заменить; привез даже опытного Лукаса Васкеса из Реала, чтобы он был наставником молодежи. Но общее впечатление очень испортило увольнение Эрика тен Хага после всего двух матчей. В Германии пишут, что тренер со всеми поссорился, и команды в Леверкузене пока нет – только разрозненные персоналии.

Frank de Boer, sacked at Crystal Palace after 4 games.



Erik ten Hag, sacked at Bayer Leverkusen after 2 games.



A NEW RECORD! 🇳🇱🌟 pic.twitter.com/hZQQeeFnlx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2025

Айнтрахт после Луки Йовича, Рандаля Коло Муани, Омара Мармуша, Себастьяна Алле подготовил еще одного топ-нападающего – и продал Юго Экитике Ливерпулю за 95 млн. Блестящая работа.

Трансферное окно Боруссии спасла продажа Гиттенса в Челси за 56 млн; РБ Лейпцигу кассу сделали Хави Симонс и Беньямин Шешко – об этих уже упоминали, как и о Нико Вольтемаде, который обеспечил неслыханную прибыль Штутгарту.

Ну, а что касается расходов середняков, то в Бундеслиге традиционно считали каждую копейку. Например, у Гладбаха крупнейший летний трансфер – нападающий Шуто Мачино из Киля за 8 млн; у Аугсбурга – Фабиан Ридер из Ренна за 7 млн. Такие цифры почти везде.

Неудивительно, что покупка Дортмундом Джоба Беллингема – младшего брата Джуда – вызвала такой резонанс. Целых 30 млн! Для Германии это очень-очень много.

🚨⭐️ Jobe Bellingham (19) SCORES on his first start for Borussia Dortmund! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



pic.twitter.com/G2k8QU8v4r — Out Of Context Madrid (@Vera_RMCF) June 21, 2025

Испанская Ла Лига

Общие расходы клубов: 575 млн евро

Больше всех купил: Атлетико (176 млн)

Больше всех продал: Вильярреал (108 млн)

Наибольший чистый заработок: Реал Сосьедад (58 млн)

Наибольший чистый убыток: Реал (-165 млн)

Самое дорогое приобретение: Дин Хейсен из Борнмута в Реал за 62,5 млн

В Испании с правилами Хавьера Тебаса на миллиард не купишь никак.

По сути, в Ла Лиге только три клуба провели полноценное трансферное окно в 2025-м, ни в чем себе не отказывая – это Реал, Атлетико и Вильярреал.

За первыми стоят Флорентино Перес и его строительный гигант Grupo ACS; за вторыми – испанская элита Энрике Сересо, Хесус Хиль Марин плюс израильский миллиардер Идан Офер; за третьими – владелец сети супермаркетов Mercadona и производителя керамики Pamesa Фернандо Роиг.

Из них больше всего за лето потратил Атлетико. "Матрасники" сбросили гору балласта – Витселя, Лемара, Аспиликуэту, де Пауля, Сауля; также продали Самуэля Лино (25 млн) и Артура Вермерена (20), которые не выросли в топов. Вместо них клуб приобрел лучшего ассистента Ла Лиги последних сезонов Алекса Баэну у Вильярреала (42), лидера полузащиты Бетиса Джонни Кардосо (24); усилил фланги защиты, нападение – и почти все линии.

Инсайдеры пишут, что перед Диего Симеоне впервые за 14 лет поставлена задача выиграть трофей. Неудача, скорее всего, будет стоить ему кресла.

Не в таком цейтноте Хаби Алонсо в Реале, ведь он только что возглавил клуб и начал строить свою команду. Дин Хейсен (62,5 млн), Альваро Каррерас (50 млн), Трент Александер-Арнольд (10 млн) – это его обновленная защита. 18-летний Франко Мастантуоно, приехавший из Ривер Плейта за 45 млн, – попытается стать мадридским Ямалем. Зато 40-летний Лука Модрич уехал доигрывать в... Милан, где когда-то зажигал его кумир Звонимир Бобан.

🎙️ Luka Modrić on supporting Milan as a kid:



"This is one of the biggest clubs in the world.



That photo is a beautiful memory, and Milan was very popular in Croatia, especially because of Zvonimir Boban, who was my childhood idol." [24sata]#Modrić #Milan #Boban pic.twitter.com/54DxDjuExV — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 4, 2025

У Барсы все очень скромно – аренда Маркуса Рашфорда и покупка вратаря Жоана Гарсии у Эспаньола. Вместе с тем, и важная потеря всего одна – это Иньиго Мартинес бесплатно отправился в Саудовскую Аравию. Такова она – жизнь с миллиардными долгами.

Атлетик Бильбао чудом удержал Нико Уильямса и сразу подмахнул ему 10-летний (!) контракт с зарплатой 16 млн в год. Клуб, как и 100 лет назад, подписывает только басков и уроженцев края; конечно, они держатся за свою звезду.

📊 Most successful dribbles in LaLiga so far:



🇪🇸 Lamine Yamal: 18

🇪🇸 Nico Williams: 16

🇫🇷 Kylian Mbappe: 10



Sharp movers 💨 pic.twitter.com/oTrDn6DhUI — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 1, 2025

Вильярреал хорошо заработал на Баэне, а также на продажах Тьерно Барри в Эвертон (30 млн) и Йереми Пино в Кристал Пэлас (30 млн). Оба игрока нестабильны, травматичны. Вместо них "Субмарина" приобрела технаря Лас-Пальмаса Альберто Молейро за 16 млн и проверенного бомбардира Жоржа Микаутадзе из Лиона за 31 млн. Последнее очень удивило, ведь ранее клуб отказался платить ту же сумму Роме за Довбика, требуя просто аренду.

Бетис все-таки вернул Антони из МЮ – и это огромный успех для клуба. Не менее качественной выглядит замена Джонни Кардосо на Нельсона Деоссу, который провел классный клубный чемпионат мира за Монтеррей.

🕺👏💚



Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente. pic.twitter.com/Llc1QOwAnF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 2, 2025

Сельта продала двух звездочек Юргена Странд Ларсена и Фера Лопеса в Вулвз за 50 млн – и это хороший бизнес для "Кельтов"; цены сильно завышены.

Реал Сосьедад собирает деньги неизвестно на что – Субименди продали, а усилились взамен только полузабытыми Гонсалу Гедешом и Карлосом Солером.

Понятнее с Севильей: та купила на 250 тысяч, а продала на 55 млн, потому что ей нужно вылезать из долгов, которые достигают уже 200 млн.

Ну, а остальные середняки-аутсайдеры вообще никого значимого не подписали. На этом бледном фоне переход Владислава Ваната в Жирону за 20 млн – это просто-таки грандиозное событие. В основном испанские низы сейчас платят за игроков по 4-7 млн.

Французская Лига 1

Общие расходы клубов: 547 млн евро

Больше всех купил: Страсбур (127 млн)

Больше всех продал: Монако (116 млн)

Наибольший чистый заработок: Монако (103 млн)

Наибольший чистый убыток: ФК Париж (-57 млн)

Самое дорогое приобретение: Илья Забарный из Борнмута в ПСЖ за 63 млн

Ну, и главный экспортер среди крупных лиг. Этим летом 14 из 18 клубов Лиги 1 заработали на продажах больше, чем потратили на покупки. Исключения – ФК Париж, Страсбур, Марсель и ПСЖ.

Конечно, вас удивляет здесь Страсбур – так вот его приобрела BlueCo, принадлежащая Тодду Боэли, и теперь это по сути фармклуб Челси.

Боэли покупает так много молодежи, что в один клуб всех не вместить – вот зачем ему эльзасцы. Только за лето 2025-го из "Стэмфорда" на "Стад де ля Мено" перебрались 6 футболистов, среди которых и Кендри Паэс – по слухам, очень большой талант, но и гуляка из Эквадора.

Ishe Samuels-Smith has rejoined Chelsea from Strasbourg, 33 days after signing a permanent deal with the French club.



The Athletic reported in July that Samuels-Smith, 19, was to join Strasbourg for an undisclosed fee and this was confirmed by the clubs — both of whom are owned… pic.twitter.com/8dw2qTEmAH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 2, 2025

ПСЖ кроме Забарного подписал вратаря Люку Шевалье из Лилля за 40 млн – этого хотел Луис Энрике, а Насер Аль-Хелаифи после победы в ЛЧ верит тренеру, как древние – оракулу.

Доннарумма, потеряв место, уехал к Гвардиоле на "Этихад". Также ПСЖ избавился от некоторого балласта – Марко Асенсио, Карлоса Солера, Милана Шкриньяра, Норди Мукиеле. Хорошая работа по расчистке платежки. Разве что от Матвея Сафонова избавиться не вышло – никому он не нужен.

Второй по итогам прошлого сезона Марсель в августе устроил комедию с Адриеном Рабьо, которого продал Милану за 9 млн, предварительно отстранив от тренировок за драку с Джонатаном Роу. "Комедию", ведь именно Рабьо был лидером Марселя в прошлом сезоне; его постоянно хвалил тренер Роберто де Дзерби. Также провансальцы взяли аж пятерых новичков в аренду с правом выкупа, и среди них сына Джорджа Веа Тимоти – так подстраиваются под финансовый фейр-плей. По слухам, и уход Рабьо тоже связан именно с этим, а не потасовкой.

Монако нетипично поставил на ветеранов; на Скалу прибыли Эрик Дайер из Баварии, Лукаш Градецки из Байера и Поль Погба из небытия – он целых полтора года был дисквалифицирован за допинг. Также монегаски удержали свою самую большую молодую звезду Магну Аклиуша – правда, ценой ухода другого таланта Эльяса Бен-Сегира, которого за 32 млн подписал тот же Байер.

Круто заработала на АПЛ-овских середняках Ницца, продав Жан-Клера Тодибо и Эвана Гессана, но вот проблема – играть теперь некем.

Почти всех лидеров за лето лишился и Лилль – Дэвид и Жегрова оказались в Юве, Шевалье – в ПСЖ, Бафоде Диаките – в Борнмуте. Все это еще аукнется "Догам", но пока город живет неожиданным ренессансом 38-летнего Оливье Жиру, который снова забивает.

У Лиона единственная интересная покупка – Павел Шульц из Виктории Пльзень за 7,5 млн. В лучшие дни этот парень напоминает самого Недведа – быстрый, моторный, но и неуступчивый. Параллельно клуб продал игроков на 105 млн, а также бесплатно отпустил Неманью Матича и Александра Ляказетта. В июне Лион на пару дней выгнали из элиты за долги и вернули только под обещание с ними расплатиться, поэтому выбора у "Ткачей" нет.

🗣️ Jurgen Klopp on Paris FC this season: "We want to achieve success, but we don't want to go crazy. We will go step by step." pic.twitter.com/0vtT8nQ7Zd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 31, 2025

Ну, и напоследок ФК Париж – детище самой богатой семьи Франции Арно. От них многого ожидали – и они в целом не разочаровали. Отавио из Порту за 17 млн; Уильям Жеббель, Мозес Саймон, Пьер Лис-Мелу, Амари Траоре, Жонатан Иконе – все это известные в Лиге 1 персоны, а Кевин Трапп еще и играл за ПСЖ. При этом у Арно были и две неудачи – Нант радикально отказался продавать Матисса Аблина, а трансфер Нголо Канте из Саудовской Аравии банально не успели завершить в дедлайн. Ну, будет наука – надо делать такие ходы заранее.

И кстати: на матчах этого ФК Париж в компании Арно стал появляться Юрген Клопп. У Red Bull здесь миноритарная судьба, это ясно. Но может все же?