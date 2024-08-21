Огромный шанс и обстоятельства в пользу киевлян? 4 интриги матча Динамо — Зальцбург

В среду, 21 августа, в 22:00 по киевскому времени Динамо сыграет номинально домашний матч с австрийским Зальцбургом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Перед готовностью №1 поговорим о главном перед матчем.

Чемпион выделяет ключевые обстоятельства, с которыми команды подходят к игре. И частично отвечает на вопрос, что может помочь украинскому клубу победить.

Как на австрийцах отразится эпидемия травм и отсутствие лидера атак?

Гендри Бланк, Дауда Гиндо, Леандро Моргалла, Дион Камери, Такуму Кавамура, Фернандо, Карим Конате. Все эти футболисты Зальцбурга в Люблине не помощники, что кадровый ресурс Лейндерса ощутимо сужает. В заявке РБ на последний матч с ЛАСКом было 18 футболистов.

Фото з соціальних мереж

Но одна потеря для Зальцбурга особенно чувствительна. Лейндерс не рассчитывает на футболиста, который в прошлом сезоне был главной ударной силой Ред Булла (30 результативных действий), а также успел отличиться тремя результативными ударами уже в кампании 2024/25. Конате — футболист сильный, но специфический. С одной стороны, в свои 20 Карим — мастер атак и почти сформированный высококлассный нападающий. С другой — Конате слишком часто перетягивает на себя одеяло, и иногда делает это в ущерб эффективности командных действий.

Сможет ли Динамо использовать "нежный" возраст соперника?

Зальцбург — стабильный участник не только европейских клубных турниров, но и группового раунда Лиги чемпионов. Однако флагман австрийского футбола имеет существенную особенность, нередко присущую клубам, настроенным на политику "постоянного экспорта". Речь о молодости команды, в которой перспективные талантливые футболисты не задерживаются.

Фото: ФК Динамо Київ

Из сезона в сезон Ред Булл отличается большими продажами, и так же часто отправляется на охоту за самыми одаренными футболистами Европы и мира. Только в последнее межсезонье Зальцбург пополнил клубную казну на более чем 33 миллиона евро, продав Аманкву Форсона, Луку Сучича и Страхиню Павловича. На фоне двух первых игроков, которым исполнился 21 год, последний с его 23 в паспорте в Зальцбурге был настоящим "ветераном". Самым возрастным игрокам "быков" Александру Шлагеру и Янису Бласвишу - 28 и 33 соответственно, но оба — голкиперы. Среди полевых игроков самая большая цифра составляет 25 лет — таких футболистов у Зальцбурга три, причем один из них травмирован. Средний показатель "старения" коллектива вообще создает впечатление, что перед нами какая-нибудь молодежная команда, ведь этому Зальцбургу всего 21,9. Так что называть Ред Булл опытным еврокубковым бойцом можно только с поправкой, и на самом деле этим фактором Динамо тоже должно воспользоваться.

Эксперименты в сторону - каким будет состав "бело-синих"?

Перед игрой Шовковский признал — во Львове он предпочел сочетание футболистов, которое в матче с австрийским клубом на поле с первых минут точно не увидим. Однако в случае с киевлянами можно и стоит говорить, как о футболистах, которые на появление со старта в еврокубковой игре не претендуют, так и об игроках, из-за которых у господина Александра приятная головная боль из-за повышенной конкуренции на позиции.

Фото: ФК Динамо Київ

К первым относятся Кристиан Биловар, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский и Назар Волошин. Каждый из этих игроков на старте сезона забег за место в 11-ке или откровенно проигрывает, или является жертвой безумной формы конкурента. А вот в парах Тымчик-Караваев, Вивчаренко-Дубинчак и Буяльский-Пихаленок Шовковскому определиться не так просто. Вместе с тем, исключать тактические сюрпризы от тренера киевлян тоже не стоит. Зальцбург отнюдь не выглядит легким соперником и является фаворитом пары по оценкам аналитиков, однако место неожиданностям в таких противостояниях всегда есть. Именно поэтому появление с первых минут обоих конструкторов атак и возможный вариант в центре поля аналогичный составу на второй матч с Партизаном вполне возможен.

Обернет ли Шовковский неопытность коллеги в свою пользу?

Наставник Ред Булл Пепейн Лейндерс выглядит не иначе как попыткой австрийского клуба иметь на скамье "своего Моуринью". Да-да, именно аналога португальцу, а не менее громкой фамилии самородка из другого теста Жузепа Гвардиолы. А все потому, что Лейндерс имеет к футболу такое же отношение, как и "Особый" в начале карьеры главного на скамье.

Фото з соціальних мереж

Даже больше — Лейндерс не только не имел опыта как футболист, ведь отправился грызть гранит тренерской науки в 19(!) лет, но и в Зальцбург получил минимальный опыт самостоятельной работы. Да, на первый взгляд резюме у этого парня сильное. У Лейндерса есть опыт сотрудничества с Андре Виллашем-Боашем и Витором Перейрой в Порту, а также Юргеном Клоппом в Ливерпуле. Однако в ранге старшего тренера Пепейн пробовал дать результат только однажды. И провалился в скромном нидерландском НЕК, не сумев вывести клуб из Неймегена в высший дивизион страны.

Конечно, Александр Шовковский тоже не образец значительных приобретенных знаний. Для легенды Динамо работа в родном клубе – первая в статусе главного тренера. Как и коллега, Шовковский впервые сдает экзамены на столь высоком международном уровне. И прогрессирует на глазах. Для окончательного "зачета" остался главный предмет в последнем раунде отбора, который экс-голкипер усиленно изучает также стремительно, как и предыдущие задачи для его команды в главном еврокубке.