Как киевляне воспользуются сложным положением соперника. 5 интриг матча Гоффенхайм – Динамо

Киевское "Динамо" готовится провести второй матч в рамках основного раунда Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет немецкий Хоффенхайм. Матч состоится 3 октября, начало – в 19:45.

Чемпион выделяет главные тезисы о состоянии команд накануне крайне важной для обоих клубов игры. На что следует обратить внимание?

Доведенные до отчаяния или вдвойне мотивированные: какими Динамо предстанут хозяева?

5 матчей без побед, 4 поражения подряд. С таким багажом "приобретений" подходит к игре на международной арене Гоффенхайм. Руководителей "крестьян" такое положение вещей, конечно, не устраивает. Именно поэтому игра с Динамо может для дальнейшей судьбы и будущего в клубе главного тренера команды Пеллегрино Матараццо может стать едва ли не ключевой.

ФК Хоффенхайм

Если верить немецким СМИ, на исправление ситуации у Матараццо две игры и как раз с Динамо – первая остановка. Учитывая, что в действиях этого Хоффенхайма просматривается повышенная уязвимость игроков защитного звена (14 пропущенных за обозначенный период), "динамовцам" следует попытаться нажать на психологию хозяев, которые точно будут идти вперед с не всегда адекватной подстраховкой "тыла".

Сыграет ли главная надежда "крестьян" в атаке?

Перед игрой в лазарете команды хозяев пациентов хватает. Вне игры защитник Озан Кабак, форвард Ильяс Бебу, а также хавбеки Гриша Премель и Финн Беккер. Под вопросом выход еще одного бека Давида Юрасека. Главный вопрос, который не может не интересовать всех поклонников Динамо – вероятность выхода на поле главного бомбардира немцев.

Фото из социальных сетей

Андрею Крамаричу уже 33, но он все еще дает фору младшим партнерам по атаке и с начала сезона провел уже 4 гола (в 5 матчах). У Крамарича нет выдающихся антропометрических данных, но со своими 177 сантиметрами он весьма опасен, как на втором этаже, так и в игре на опережение. И если информация об ухудшении здоровья хорвата окажется правдивой, защита Динамо получит от хозяев существенное уменьшение давления на зону своей ответственности.

Большие потери: как Шовковский решит вопрос отсутствия сразу двух лидеров?

В игре с немецким клубом не помогут Динамо сразу два исполнителя, определяющих лицо игры команды. Речь о Виталии Буяльском и Андрее Ярмоленко, которые получили повреждения. Несмотря на количественную укомплектованность средней линии и атаки коллектива, необходимость строить игру без двух мастодонтов – ощутимый удар по перспективам на половине поля соперника.

ФК Динамо

Наиболее вероятным решением Шовковского является выбор в пользу Александра Пихаленка и Назара Волошина. И если появление в старте первого сомнений не вызывает, то второй может начать матч все-таки на скамейке. Учитывая необходимость поиска нестандартных решений и состояние вингера молодежной сборной Украины после травмы, не следует исключать и неочевидный вариант. На фланге атаки может сыграть тот же Эдуардо Герреро, который в отдельных фазах сможет обеспечивать присутствие на поле и второго "чистокровного" нападающего.

Оборона как слабое звено: что делать с центром защиты в очередном матче с сильным соперником?

В поединке с Левым Берегом дуэт центрбеков Динамо предстал в уже привычном виде – компанию Тарасу Михавку составил Денис Попов. Не приходится сомневаться, что эти двое с первых минут выйдут на поле и в игре в Зинсхайме. Но будет ли это означать изменение самой парадигмы эффективности выступления команды именно в вопросе надежности у собственных владений?

ФК Динамо

Главной проблемой центральных защитников Динамо является фактор, мешающий убедительному большинству игроков "бело-синих". Речь о нехватке мастерства. Где-то рядом стоит слишком мало игр в течение сезона с командами, которые формируют действительно конкурентную среду. И требовать от того же Михавко, которого бросили в большое море без умения плавать и без спасательного круга, классной игры сразу и без раскачки – по меньшей мере, наивно. Другое дело – гораздо более опытный Попов, который не может выйти на прежний уровень футбола в своей карьере не первый год подряд. Поэтому в случае с защитниками киевлян речь скорее о перестановке слагаемых, а не изменении качественного подхода к формированию суммы.

Фактор Шапаренко: сделал ли хавбек нужные выводы по позорному выступлению в предыдущей игре турнира?

Как бы ни стремился наилучшим образом проявить себя на позиции выдвинутого выше опорного хавбека Валентин Рубчинский, пока Николай Шапаренко остается фигурой такой же ключевой, как и безальтернативной. Учитывая же отсутствие "связного" атак Динамо Буяльского, на этот раз на Шапаренко выпадает двойная ноша. Но способен ли "десятка" киевлян на этот раз оправдать ожидания?

ФК Динамо

Шапаренко был бледной тенью самого себя в игре с Лацио. Затем получил отдых в матче с Левым Берегом. Учитывая реакцию полузащитника на замечания болельщика по поводу выступления с римлянами с трибун в том же матче, сказать, понял ли футболист свои ошибки и необходимость изменения подходов, трудно. Однако очевиден факт трансформации Шапаренко в худшую сторону в последних двух им проведенных матчах. Являются ли такие изменения в игре хавбека временными или проблема более глубокая – частичный ответ получим уже сегодня.