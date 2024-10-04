Гендиректор Дженоа объявил о продаже клуба

Генеральный директор Дженоа Андрес Бласкес заявил, что клуб выставлен на продажу.

Его слова приводит Sport Face.

"Дженоа, как и все остальные клубы, принадлежащие компании 777 Partners, выставлен на продажу. Компания A-Cap, являющаяся кредитором 777 Partners, заинтересована в сохранении или, по возможности, увеличении стоимости клуба. Есть, по крайней мере, 3-4 компании, которые проявили интерес к Дженоа и рассматривают клуб как хорошую возможность для инвестиций. В том числе и потому, что экономическая ситуация у Дженоа сейчас лучше, чем тогда, когда 777 Partners приобрела клуб", – сказал Бласкес.

Компания 777 Partners стала владельцем Дженоа в сентябре 2021 года. Одним из первых решений нового руководства было назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера, но украинца уволили после ряда неудачных результатов уже в начале 2022-го.

Отметим, что 777 Partners также владеет мажоритарными пакетами акций Герты, Стандарда, Васко да Гамы и других клубов. В 2023 году компания пыталась приобрести Эвертон, но сделка сорвалась.