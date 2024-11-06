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Динамо Киев – Ференцварош: где смотреть матч Лиги чемпионов

Станіслав Лисак — 6 ноября 2024, 07:36
Динамо Киев – Ференцварош: где смотреть матч Лиги чемпионов
ФК Динамо Київ

Киевское Динамо сыграет с венгерским Ференцварошем в рамках четвёртого тура основного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

Встреча состоится в четверг, 7 ноября, на арене "Фолькспаркштадиона" в Гамбурге. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.

Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность.

После трех игр у подопечных Александра Шовковского есть 0 зачетных очков в активе. Ференцварош получил одну победу и расположился на 23 позиции турнирной таблицы.

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Динамо Київ

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