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Шахтер Донецк – Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов

Станіслав Лисак — 5 ноября 2024, 09:55
Шахтер Донецк – Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер будет принимать швейцарский Янг Бойз в рамках 4 раунда основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025.

Поединок состоится в среду, 6 ноября, на немецком стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по Киеву.

Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность.

После трех сыгранных матчей донецкий Шахтер расположился на 30-й строчке турнирной таблицы, имея в активе один зачетный балл.

Янг Бойз потерпел три поражения в трех играх основного раунда Лиги чемпионов, пропустив девять голов. Сейчас швейцарцы находятся на 35 позиции из 36.

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