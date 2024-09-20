Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА

Правый полузащитник Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил тренерский диплом категории A от УЕФА.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

34-летний футболист получил лицензию от заведующего кафедрой физического воспитания и спорта КНУБА, доктора психологических наук, профессора, заслуженного работника физической культуры и спорта Украины Александра Шамича, директора Центра лицензирования УАФ, доктора наук по физическому воспитанию и спорту, профессора, заслуженного тренера Украины Валерия Шамардина и методиста Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игоря Химича.

УАФ

Кроме Ярмоленко дипломы получили: Сергей Бондарь (Динамо), Руслан Бондарь (Рось), Андрей Гитченко (Полесье), Денис Голоколосов (Динамо), Андрей Дигас (Карпаты), Андрей Заболотный (Восход), Виктор Загнойко, Юрий Замараев (СК Днепр- 1), Андрей Запорожан (Левый берег), Ярослав Калин (Оболонь), Карина Кулаковская (Мариуполь), Людмила Лемешко, Игорь Луценко (Верес), Алексей Прилепов (Кривбасс), Александр Тарасенко (Александрия), Хамза Тимуми, Юрий Ткачук (Левый) берег), Владимир Тумановский (ФСК Мариуполь).

Отметим, что существует четыре основных лицензии УЕФА: C, B, A и Pro. Диплом-A позволяет возглавлять молодежные команды в 18 лет, а также резервные составы клубов высшей лиги. Только самая высокая категория, Pro, предназначение для главных тренеров профессиональных клубов.