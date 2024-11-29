Месси: Мысль о возвращении в Барселону всегда в моей голове

Футболист Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что всегда думает о возвращении в Барселону.

Слова 8-кратного обладателя Золотого мяча передает инсайдер Фабрицио Романо.

"Моя жизнь – это жизнь в Барселоне, это мой дом. Даже после того, как мы уехали, мысль о возвращении всегда оставалась в наших головах. Я чувствую себя каталонцем, я очень скучаю по Барселоне. Мы намерены вернуться и жить там, поэтому что это наш дом", – заявил Месси.

🔵🔴 Leo Messi: “My life is living in Barcelona, it is my home”.



“Even after we left, the idea of returning always remained in our mind”.



“I feel Catalan, I miss Barcelona so much. Our intention is to return to live there because it is our home”. pic.twitter.com/HmfnmgTjuW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Аргентинец является воспитанником Барселоны, за первую команду выступал в 2004 – 2021 годах. С 778 голами аргентинец – лучший бомбардир в истории каталонского клуба.

С лета 2023 года форвард выступает в США за Интер Майами, контракт с которым рассчитан до конца декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в Барсу в 2026 году для подготовки к чемпионату мира-2026.