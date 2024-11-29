Месси: Мысль о возвращении в Барселону всегда в моей голове
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Футболист Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что всегда думает о возвращении в Барселону.
Слова 8-кратного обладателя Золотого мяча передает инсайдер Фабрицио Романо.
"Моя жизнь – это жизнь в Барселоне, это мой дом. Даже после того, как мы уехали, мысль о возвращении всегда оставалась в наших головах. Я чувствую себя каталонцем, я очень скучаю по Барселоне. Мы намерены вернуться и жить там, поэтому что это наш дом", – заявил Месси.
Аргентинец является воспитанником Барселоны, за первую команду выступал в 2004 – 2021 годах. С 778 голами аргентинец – лучший бомбардир в истории каталонского клуба.
С лета 2023 года форвард выступает в США за Интер Майами, контракт с которым рассчитан до конца декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в Барсу в 2026 году для подготовки к чемпионату мира-2026.