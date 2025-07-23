Пророссийские настроения, статус "вечно вторых" в лиге, возвращение легенды: что нужно знать про Партизан

В четверг, 24 июля, начнётся сезон для украинской Александрии: она сыграет против сербского Партизана. Чемпион подготовил анонс поединка, а здесь вы можете почитать, что из себя представляет соперник команды Нестеренко.

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Сложно назвать команду, которая в последние три года играет в еврокубках и вызывает большее неприятие, чем сербский Партизан. В 2025 году "гробари" съездили на "Братский кубок" в Москву – и это уже даже никого не удивляет, ведь год назад они сделали абсолютно то же самое. Киевское Динамо, которое тогда играло с Партизаном в квалификации ЛЧ, отказалось от предматчевых рукопожатий – и, надеюсь, Александрия поступит так же.

Сложно быть более пророссийским и промосковским клубом, чем Партизан. Он связан с Кремлём всем, начиная с дня основания: 4 октября 1945 года, через год после освобождения Белграда от нацистских захватчиков и захвата его советскими войсками. Новая власть быстро создала в городе две команды, которым сразу, "на берегу", была уготована участь грандов. Первое свое чемпионство Партизан выиграл уже в 1947 году.

И фанаты у них во всех смыслах очень горячие

Да, самим названием с СССР была связана Црвена Звезда – а Партизан получил название в честь югославских партизанов, которые боролись с нацизмом. Но красная звезда присутствует (кстати, очень сильно портит чёрно-белую гамму с точки зрения дизайна) и на эмблеме "гробарей". Близким к Москве, к Кремлю они были всегда. Даже суперзвёзды, которые, казалось бы, просто в силу класса должны игнорировать слабое российское первенство, "чтили" его присутствием. Матея Кежман играл за Зенит, Звонимир Вукич – за ФК Москва, Данко Лазович – за Зенит и Ростов, Саво Милошевич заканчивал в Рубине.

Про игроков послабее речь тем более не идёт. Можно сказать, что повсеместный бан российского футбола сузил количество трансферных векторов для нашего врага. Большинству стран, к сожалению, на нашу войну плевать, но, к примеру, поляк Гжегож Крыховяк после начала полномасштабного вторжения не только покинул Краснодар сам, а и убедил уехать всех (!) легионеров. Чтобы избежать повторения таких случаев, российские клубы чаще набирают игроков из "братьев".

За каких-то три года Партизан продал в страну-террорист трёх игроков. Игор Вуячич перешёл в казанский Рубин за один миллион евро, Саша Зделар – ЦСКА за 0,5, а Штефан Ковач – калининградскую Балтику за 1,2. Суммы небольшие, потому что Партизан в целом переживает плохие времена. И это, вы не поверите, тоже связано с политикой.

Президент Сербии Александр Вучич – один из самых больших футбольных фанатов во всём мировом политическом бомонде. Человек, который выделяется ещё и ростом (199 см), больше любит баскетбол, но глобально это привело его к любви к Црвене Звезде, которая при нём стала таким доминатором футбольной лиги, каким ранее не была никогда.

ФК Партизан

В 2017-м году, когда Вучич заступил на пост президента Сербии, Црвена Звезда была трёхкратным чемпионом страны. Да, множество побед в Югославии, да, целый Кубок чемпионов – но в новой, небольшой стране они чаще проигрывали Партизану. Именно "проигрывали", потому что за восемь лет правления Вучича Звезда выиграла восемь чемпионств – и, например, в прошлом сезоне, опередила Партизан на 27 очков.

При этом "гробари" просели и сами, без админресурса в помощь сопернику. Вы и сами видели, насколько беспомощным выглядел Партизан год назад против Динамо, какой сброд вместо больших игроков вышел на поле у легендарной (без иронии) команды. И надо отдать им должное: чтобы вернуться в топ, "гробари" позвали тяжеловеса.

Предраг Миятович, слава богу, избежал работы на российские клубы. У него были другие дела: например, забивать победный гол за Реал в финале Лиги чемпионов. Безоговорочно великая карьера, пиком которой стало возвращение "ушастого" трофея в Мадрид после 32-летней паузы, в определённый момент логично продолжилась назначением на пост директора в Реал.

Три года работы "Педи" в Мадриде включили в себя приобретение ван Нистелроя, Марсело, Игуаина, Пепе, Роббена, Снейдера... Было по-разному, и в отставку Миятович ушёл после провального межсезонья-08/09, которое включило в себя "усиление" ван дер Вартом, де ла Редом, Хави Гарсией и Гараем, но Миятович в любом случае был человеком, который решал самые серьёзные задачи.

Ушёл он перед совсем уже неземным усилением: рекордным для самой истории футбола закупкой имени Роналду и Кака. А в конце прошлого года Миятович вернулся в Партизан, который он покинул ещё в 1993-м. Вот что сказал он сам:

"Легко быть "Партизаном", когда все идет хорошо и когда завоеваны титулы, но трудно находиться в таких ситуациях. Мы с Данко [Лазовичем – Прим. Авт.] будем курировать спортивную сферу, будем принимать решения, почти наверняка будут какие-то непопулярные, потому что если бы все было так, как должно быть, нас бы сегодня здесь не было".

Что можно сказать по полугоду работы нового управленца? Во-первых, он не боится резать по-живому. На момент прихода Миятовича главным тренером "гробарей" был Саво Милошевич – бывший напарник Предрага по атаке Партизана и сборной. Тем не менее, Миятович быстро его уволил. Новый тренер клуба Срджан Благоевич не имеет за плечами профессиональной карьеры игрока, но хорошо тренировал как в Сербии, так и за рубежом: Казахстане, Венгрии.

Также Предраг пробует сделать Партизан более сербским. Его соотечетвенники приезжают даже из-за рубежа: как, например, защитник Матея Милованович, который прошёл школу Аякса. Салданьи, который был главной звездой клуба в момент игр с Динамо, в клубе нет давно (ушёл в Ференцварош) – уже при Миятовиче кореец Го Ён Чхун летом ушёл в польский Гурник, а гондурасец Кервин Арриага – в Леванте. Зато почти все новички с фамилиями, которые заканчиваются на "-ич" – не все сербы, но, к примеру, черногорского форварда Андрея Костича, которого купили у Будучности, сам Миятович вряд ли считает чужаком.

В трудный момент клуб решил поставить на легенду, чтобы вернуться на былые высоты. Он старается найти талантливую молодёжь (тому же Костичу всего 18), и в другой ситуации ему можно было бы пожелать удачи, но... Партизан – команда, фанатов которой недавно не пустили в Молдову из-за риска государственного переворота.

В феврале 2023-го Шериф принимал Партизан без зрителей именно по этой причине. Президент Молдовы Майя Санду даже выказывала благодарность украинским спецслужбам за перехват плана Кремля (!) по "захвату государственных зданий, заложников и насильственных действий, замаскированных под акции протеста оппозиции".

Завтра Александрия сыграет против, возможно, самого пророссийского клуба из всех, которые пускают в еврокубки. Остаётся только пожелать ей удачи.