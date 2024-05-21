Федерацию футбола Литвы оштрафовали за отказ сборной играть против Беларуси

Федерация футбола Литвы получила штраф в размере 5 тысяч евро за отказ женской сборной играть матчи квалификации женского чемпионата Европы-2025 против Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба ЛФФ.

Кроме этого, в обоих поединках литовская команда получит технические поражения.

"Наконец этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли себе представить, и самое главное, что нашей сборной не закрыт путь к финишу в отборе на чемпионат Европы. Осталось сыграть последние два матча, а если мы там выиграем, то можем думать о втором месте в группе и возможности пройти в следующий этап.

Тут санкции и денежные штрафы - не главное, важно было еще раз напомнить позицию федерации относительно войны и агрессоров", - сказал президент ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.