В Бразилии потасовка фанатов Палмейраса и Крузейро закончилась трагедией – человек сгорел заживо
Массовая потасовка произошла между фанатами Палймераса и Крузейро. В результате один человек погиб.
Об этом пишет издание Globo.
Как пишет источник, болельщики Крузейро попали в засаду, организованную фанатами Палмейраса. Стоит отметить, что команды накануне играли с разными соперниками.
По данным следствия, по меньшей мере два автобуса с болельщиками встретились на шоссе, что привело к беспорядкам. Один автобус с фанатами Крузейро полностью сгорел после поджога, еще в одном транспортном средстве были выбиты окна.
В результате нападения погиб один человек, еще 17 человек попали в больницу. Родственники погибшего подтвердили, что он сгорел в автобусе. Известно, что фанату было 30 лет.
Полиция ведет расследование в поисках свидетелей и изучая видеоматериалы.