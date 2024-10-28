В Бразилии потасовка фанатов Палмейраса и Крузейро закончилась трагедией – человек сгорел заживо

Массовая потасовка произошла между фанатами Палймераса и Крузейро. В результате один человек погиб.

Об этом пишет издание Globo.

Как пишет источник, болельщики Крузейро попали в засаду, организованную фанатами Палмейраса. Стоит отметить, что команды накануне играли с разными соперниками.

По данным следствия, по меньшей мере два автобуса с болельщиками встретились на шоссе, что привело к беспорядкам. Один автобус с фанатами Крузейро полностью сгорел после поджога, еще в одном транспортном средстве были выбиты окна.

В результате нападения погиб один человек, еще 17 человек попали в больницу. Родственники погибшего подтвердили, что он сгорел в автобусе. Известно, что фанату было 30 лет.

Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night's game against Athletico.



Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59 — Football Report (@FootballReprt) October 27, 2024

🚨🚨🚨Polícia Rodoviária Federal informa que briga entre 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro deixou 1 morto e 12 feridos. Todas as vítimas são cruzeirenses. pic.twitter.com/8Q5ICPkqBA — Diego mello (@hdiegorj) October 27, 2024

Полиция ведет расследование в поисках свидетелей и изучая видеоматериалы.