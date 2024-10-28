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В Бразилии потасовка фанатов Палмейраса и Крузейро закончилась трагедией – человек сгорел заживо

Руслан Травкін — 28 октября, 15:25
В Бразилии потасовка фанатов Палмейраса и Крузейро закончилась трагедией – человек сгорел заживо
Скріншот Globo

Массовая потасовка произошла между фанатами Палймераса и Крузейро. В результате один человек погиб.

Об этом пишет издание Globo.

Как пишет источник, болельщики Крузейро попали в засаду, организованную фанатами Палмейраса. Стоит отметить, что команды накануне играли с разными соперниками.

По данным следствия, по меньшей мере два автобуса с болельщиками встретились на шоссе, что привело к беспорядкам. Один автобус с фанатами Крузейро полностью сгорел после поджога, еще в одном транспортном средстве были выбиты окна.

В результате нападения погиб один человек, еще 17 человек попали в больницу. Родственники погибшего подтвердили, что он сгорел в автобусе. Известно, что фанату было 30 лет.

Полиция ведет расследование в поисках свидетелей и изучая видеоматериалы.

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