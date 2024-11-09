В Израиле призвали болельщиков Маккаби не ехать на выездной матч против Бешикташа

Совет национальной безопасности Израиля призвал соотечественников не посещать выездной матч Маккаби Тель-Авив против Бешикташа, который пройдет 28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Даже несмотря на то, что игру из соображений безопасности перенесли в итальянскую Болонью, РНБ все равно рекомендует израильтянам воздержаться от поездки. Также орган призвал не носить еврейские национальные символы в общественных местах.

Напомним, после матча 4 тура Лиги Европы Аякс - Маккаби в Амстердаме произошел масштабный еврейский погром. Арабские мигранты отлавливали израильтян, избивали их, резали ножами, давили автомобилями и выбрасывали в реку.