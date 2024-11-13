Суркис пропустил прямым ударом с углового: сборная Украины U-19 сенсационно проиграла Казахстану

В среду, 13 ноября, состоялся матч минитурнира квалификационного раунда Евро-2025 среди команд до 19 лет между сборными Украины и Казахстана.

Победу достаточно сенсационно одержали представители Казахстана со счетом 2:1.

Команда Дмитрия Михайленко провалила первый тайм. За номинальных гостей дубль оформил Тамерлан Агиманов. Особенно красивым оказался второй гол – форвард казахов забил Вячеславу Суркису прямым ударом с углового.

Во втором тайме "сине-желтые" заиграли гораздо активнее. Ильдар Мендыгалиев спасал команду достаточно часто. Не сумел он стать героем только при ударе Матвея Пономаренко с пенальти на 62-й минуте.

Евро-2025 – квалификация

Первый этап, 1 тур, 13 ноября

Украина – Казахстан 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Агиманов (9), 0:2 – Агиманов (35), 1:2 – Пономаренко (62, пен)

Кроме Украины и Казахстана, в этом минитурнире сыграют Нидерланды и Словения. В следующий раунд отбора выйдут две лучшие команды, а также лучшая третья среди 13 квалификационных групп.

В следующем поединке команда Дмитрия Михайленко сыграет 16 ноября против Словении, а завершающим матчем украинцев на минитурнире будет встреча 19 ноября с Нидерландами.