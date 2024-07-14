Саутгейт: Физрук или самый лучший тренер в истории сборной Англии?

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта, несмотря на критику и довольно скучную для болельщиков игру на протяжении всего Евро-2024, сумела добраться до финала континентального первенства, где будет противостоять лучшей команде турнира по большинству статистических показателей — сборной Испании. "Три льва" во второй раз подряд сыграют в решающем матче чемпионата Европы, что уже является уникальным достижением. Есть ли в этом заслуга главного тренера или очередное "золотое поколение" англичан действительно приносит результат благодаря высокому индивидуальному классу игроков?

Трансформация сборной Англии во время Евро-2024

Гарет Саутгейт не тот наставник, который любит рисковать и вводить кардинальные изменения по ходу турнира. Так после минимальной победы в первом туре над Сербией англичанин выставил аналогичный состав в игре с Данией, что вылилось в нулевую ничью. В решающем поединке группового этапа произошла одна замена в составе "трех львов", Конор Галлагер вышел на поле вместо Трента Александра-Арнольда, которого Саутгейт наигрывал в центре поля. Однако нулевая ничья со Словенией заставила Гарета уже в 1/8 плей-офф выпускать в центре поля более креативного Кобби Мэйна, которому недавно исполнилось 19 лет.

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Как мы все помним, Англия была в шаге от вылета уже в первой стадии плей-офф, из-за чего Саутгейту пришлось значительно изменить подход к формированию состава. В игре со Швейцарией мы уже не увидели традиционные 4-2-3-1, а наблюдали за "атакующей Англией", по мнению многих. Схема в три защитника и Триппье-Сака в виде латералей немного освежили игру англичан, а победа в серии пенальти, похоже, удовлетворила тренерский штаб, ведь на игру в полуфинале с Нидерландами вышел почти идентичный состав — единственной заменой стал выход Эзри Консы вместо Марка Гехи, выбывший из-за дисквалификации. Встречу с "оранжевыми" называют лучшей в исполнении сборной Англии на этом Евро, так что ожидаем схожий план и игру с Испанией.

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Также отметим и о заменах по ходу игры от Гарета Саутгейта, которые приносили англичанам победу. Впервые это произошло в игре со Словакией в 1/8 финала, когда вышедший на замену Айвен Тони ассистировал на победный гол Гарри Кейна. Однако в преддверии финала все говорят о невероятных заменах в матче с Нидерландами. Коул Палмер и Олли Уоткинс на двоих создали момент, который вывел "трех львов" в финал чемпионата Европы. И хотя Палмера многие эксперты и болельщики ожидали видеть в стартовом составе, роль джокера ему тоже очень подходит.

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Достижения Гарета Саутгейта в сборной Англии

Крупнейшим достижением английской национальной команды к приходу Саутгейта была победа на чемпионате мира-1966, а также четвертое место на ЧМ-1990. На чемпионатах Европы максимум "трех львов" было третье место в 1968 году, когда участвовало всего четыре команды и поражение в полуфинале 1996-го. Евро-2024 уже четвертый крупный турнир для Гарета. За это время ему удалось в третий раз в истории довести команду в полуфинал чемпионата мира, а также дважды выйти в финал континентального первенства, чего раньше не удавалось ни одному наставнику. Также отметим, что Гарет является вторым в рейтинге лучших тренеров англичан по проценту побед — 63%, больше всего у Фабио Капелло (67%), а ниже расположен легендарный наставник Альф Рэмзи, который привел "трех львов" к единственному международному трофею в истории. Да, завоевание титула с Англией — это не закрытый гештальт, которого не хватает 53-летнему наставнику, чтобы вписать свое имя золотыми буквами в историю английского футбола.

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