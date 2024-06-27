Только одна звезда мировой величины. Символическая сборная группового раунда Евро-2024

Отгремел групповой раунд чемпионата Европы по футболу-2024. Перед началом стадии плейоф подводим промежуточные итоги турнира. Первая остановка – символическая сборная соревнования.

Наш импровизированный хит-парад лучших футболистов построен на условной схеме 3-4-3, а также включает наставника, заслужившего "тренировать" наиболее эффективных игроков групповой стадии.

Вратарь. Георгий Мамардашвили (Грузия). Как и вся команда, голкипер сборной Грузии совершил настоящую сенсацию. Вместе с тем страж ворот еще и стал лучшим на своей позиции в групповом раунде чемпионата Европы-2024 по количеству сейвов. Актив Мамардашвили составляет 21 спасение за 3 игры, в которых он пропустил 4 гола. Первый показатель — повторение рекорда латвийца Александра Колинько в группе ЧЕ-2004, однако прибалты выйти из группы не сумели, заняв 4 место с 1 баллом в активе.

Правый защитник. Ян Карничник (Словения). Сборная Словении – еще одна сенсация группового этапа. В квартете с Англией, Данией и Сербию словенцы не проиграли ни разу, а главное опередили бывшую метрополию. 29-летний правый бэк Целье Ян Карничник — один из героев своей команды, не только надежный в обороне, но еще и забивший один из 2 мячей своей команды.

Центральный защитник. Робин Ле Норман (Испания). Единственной сборной, которая в групповом раунде Евро-2024 сохранила свои ворота "сухими" - сборная Испании. "Кормчием" обороны "фурии рохи" стал 27-летний бэк Сосьедад, выделяющийся на фоне партнеров выраженной здравомыслием и повышенной эффективностью. Достоверность того, что Норман пополнит состав ведущего клуба одного из чемпионатов "большой пятерки" по окончании Евро — высока.

Левый защитник. Ферди Кадиоглу (Турция). Сборная Турции набрала равное количество очков с Португалией, созданными моментами по итогам группового этапа. защитник сборной Турции Ферди Кадиоглу (10).

Правый полузащитник. Кевин Де Брейне (Бельгия). В абсолютно сером для Бельгии групповом раунде один футболист в составе "красных дьяволов" все же выделялся. Неудивительно, что таким футболистом стала величайшая звезда команды Кевин Де Брейне. 32-летний хавбек Манчестер Сити – в лидерах по созданным моментам. Полузащитник создал для партнеров 11 случаев и выделялся качественной игрой.

Центральный полузащитник. Кристиан Эриксен (Дания). А вот лидером Евро-2024 по созданным моментам по итогам группового этапа стал Еще один 32-летний хавбек в трех матчах сборной Дании стал автором 13 голевых возможностей для датчан и останавливаться на достигнутом явно не хочет.

Центральный полузащитник. Резван Марин (Румыния). Перед стартом турнира шансы румынов на выход из квартета E оценивались как самые низкие, однако реальность оказалась для "цыплят" гораздо приятнее. Один из двух Маринов в составе команды Эдварда Йорданеску продемонстрировал футбол повышенной эффективности, забив 2 мяча в 3 матчах, и был лидером в центре поля команды.

Левый полузащитник. Кристоф Баумгартнер (Австрия). Немец Ральф Рангник создал очень привлекательную команду, которую отдельные специалисты уже называют "машиной прессинга". Первое место в квартете с Францией и Нидерландами – красноречивый результат. Лучшим игроком в составе "тем" в групповом раунде был 24-летний хавбек Лейпцига. Баумгартнер записал в свой актив 1+1 по системе "гол+пасс".

Правый нападающий. Джамал Мусиала (Германия). В составе хозяина турнира 2 очка по системе "гол+пас" в свой актив записали сразу 4 футболиста. Однако именно Мусиала не уставал демонстрировать качественный футбол в каждом матче с участием "манншафта", и на фоне большинства партнеров выглядит по-настоящему заряженным на победы футболистом.

Левый нападающий. Коди Хакпо (Нидерланды). Сборная Нидерландов провела яркий групповой раунд турнира, однако слишком много пропустила от Австрии, когда в последнем туре в ее воротах побывали 3 мяча, а "оранье" потерпели первое поражение. Однако в атаке нидерландцы показали качество, а центральной фигурой стал вингер Ливерпуля. На его счету уже 2 гола.

Центральный нападающий. Жорж Микаутаде (Грузия). Центрфорвард французского Меца — единоличный лидер гонки бомбардиров, пусть даже и достиг показателя в 3 забитых мяча за счет, в первую очередь, голов с пенальти. Микаутадзе не откажешь в желании выгрызать даже безнадежные мячи и вести борьбу до последнего. Два последних качества стали "визитной карточкой" всей грузинской сборной.

Тренер. Вилли Саноль (Грузия). 4 очка в группе с Португалией, Чехией и Турцией на дебютном турнире для скромной сборной еще и с сенсационным выходом в плейоф – огромное достижение. Француз Вилли Саноль стал автором главной неожиданности группового раунда Евро-2024, и за грузинский народ можно только порадоваться.