Эта рана будет болит долго: Кейн в отчаянии от поражения в финале Евро-2024

Поражение от Испании в финале Евро-2024 будет еще долго раздражать душу Гарри Кейна.

Об этом нападающий сборной Англии сказал в комментарии УЕФА.

"Сложно выразить словами все, что мы чувствуем. Это упущенная возможность. Ты принимаешь ситуацию, а потом все повторяется. Эта рана будет болит долго", — сказал Кейн.

Гарри надеялся наконец выиграть первый трофей в карьере, но его проклятие продолжается. Напомним, в прошлом сезоне он перешел из Тоттенгема в Баварию, но несмотря на то, что Кейн забил 44 гола, мюнхенский клуб впервые за многие годы завершил сезон без титулов.