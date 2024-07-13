Финал Евро-2024. Испания - Англия: прогноз редакции Чемпиона.

На чемпионате Европы по футболу 2024 года осталось сыграть одну игру – финальную. Испания против Англии. Атакующий футбол против сверх прагматичного.

Матч пройдет в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток главного арбитра, француза Франсуа Летексье, прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовая трансляция состоится на нашем сайте ЗДЕСЬ.

Журналисты и редакторы издания сделали традиционный прогноз. Мнения разделились.

Андрей Твердохлеб, 3:1

Не совсем понимаю публичный хейт и требования у англичан играть в какой-нибудь другой футбол. Счет на табло, как говорил классик.

Для меня это будет самый легкий прогноз всего чемпионата. Прекрасная Испания уверенно победит, играя в атаку.

Максим Розенко, 2:1

Испания в течение турнира выглядела мощнее, чем британцы, которым сразу в нескольких матчах откровенно повезло. Но судьба не может улыбаться одной и той же команде постоянно. Так что поставлю на победу испанцев 2:1.

Максим Саливон, 2:1

Рискну быть плохим пророком для "трех львов". Пусть эта Англия в целом и гораздо более опытная команда, и Гарет Саутгейт уже показал, что умеет добывать результат на ровном месте, Луис де ла Фуэнте не раз дам всем понять, что его коллективу равных в эффектности, умноженной на эффективность, на этом Евро нет. Испания забивала по два мяча и Германии, и Франции. Последней, учитывая прочность обороны "ле бльо", это сделать было очень тяжело.

Подобное мы слышим и перед финалом. Не думаю, что Саутгейт снова удивит хитрым тактическим планом вроде успеха его команды с Нидерландами. Испания — не "паханье", это гораздо более смертоносная машина. Да и финал обслуживать будет не Цвайер с его, мягко говоря, странной трактовкой нарушения правил в штрафной.

Денис Шаховец, 1:2

В футболе побеждает далеко не всегда сильнейший. И это касается не только отдельных матчей, но и турниров в целом. А в противостоянии, которое мы увидим в финале Евро-2024, шансы фактически равны.

Несмотря на шквал критики в адрес сборной Англии, верю, что "три льва" продолжат гнуть свою линию и победят Испанию. Команда Саутгейта способна принести Англии первый титул чемпионов Европы.

Николай Дендак, 3:1

Лучшей командой Евро этого года для всех является Испания. Очевидно, что она и является фаворитом для большинства. Проблема только в том, что её соперницей будет неприятная Англия. Несмотря на весь скептицизм, она вышла в финал, став первой сборной, которая проигрывала о ходе всех матчей плей-офф, но дошла до финала. Потому я не сомневаюсь, что англичане забьют. Но испанцы забьют больше.

Владислав Уткин, 2:0

Делать прогноз на финалы турниров является задачей почти невозможной. В таких поединках может произойти все что угодно. Особенно в контексте команды Саутгейта, не поддающейся четкому анализу. Однако, все-таки здравый смысл подсказывает мне предпочесть Испанию, которая, безусловно, показывает лучший футбол на этом Евро. Думаю, что Красной Фурии удастся забить довольно быстрый гол в первом тайме. Потуги англичан отыграться будут разрушены защитой Испании с Карвахалем и Ле Норманом, отдохнувшими после пропуска полуфинала. А в конце матча, когда сборная "трех львов" бросит все силы, чтобы сравнять счет, подопечные де ла Фуэнте поймают их на контратаке и поставят сильную точку на этом Евро.

Александр Булава, 4:1

Испания для меня является фаворитом, учитывая качественный футбол и то, как они прошли групповой турнир и стадию плей-офф.

Однако англичане им противопоставят надежность в защите, умение терпеть и невероятный запас везения. Несмотря на лучшую игру их команда шаг за шагом добралась до финала. Сейчас в их активе только один хороший матч — полуфинал с Нидерландами, где они показали свой потенциал в атаке. Все остальные игры были сомнительны.

В финале ожидаю увидеть интенсивный матч и поставлю на победу "Красной фурии".

Игорь Чернявский, 1:1, Англия в серии пенальти

Испания выиграла все 6 из 6 матчей на турнире — даже победила Францию, которая наводит ужас одной только звездностью состава. Но команда де ла Фуэнте очаровала всю футбольную Европу отличной командной игрой, яркими перфомансами атакующих игроков и романтизмом, так отличающим её на фоне других фаворитов.

Несмотря на то, что я ставил на Германию и Францию в четвертьфинале и полуфинале соответственно — и, как понимаете, прогадал, я и дальше буду стоять на своем. Прагматичное, нацеленное исключительно на результат остановит победное шествие "Фурии Роха". Но подозреваю, что командам не хватит для определения победителя ни 90 минут, ни 120. Прогнозирую победу Англии по пенальти с решающим промахом Ламина Ямаля!

По мнению бейтингового оператора Favbet, в решающем матче Евро больше шансов на победу, а вместе с ним и на получение Кубка, имеет "Фурия Роха".