Англия - Швейцария, Нидерланды - Турция: прогноз редакции Чемпиона на четвертьфинальные матчи Евро-2024

В субботу, 6 июля, состоятся последние два четвертьфинальных поединка на Евро-2024: Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. Как и всегда мнения в редакции Чемпиона разделились, однако подавляющее большинство респондентов не видит шансов у Турции. С игрой англичан со швейцарцами ситуация более запутанная.

Напомним, наш сайт будет вести текстовые онлайны обоих матчей — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

К слову, накануне большинство нашей редакции спрогнозировало серию пенальти в игре Португалия - Франция.

Андрей Твердохлеб

Англия — Швейцария, 1:2

Мне швейцарцы понравились. Команда выглядит чрезвычайно сбалансированной, солидной и главное уверенной в собственных силах. В общем, мне швейцарцы кажутся самой стабильной командой мира в смысле ожидания-реальность.

Что касается англичан, то меня не вводит в заблуждение их не слишком мощное выступление на турнире, но я продолжаю думать, что английские футболисты, даже это поколение, куда более футбольное, чем предыдущие, переоценено.

Рискну вывести в 1/2 финала Швейцарию. По крайней мере, мне так хочется.

Нидерланды — Турция, 3:0

Есть ощущение, что этот четвертьфинал станет единственным, где преимущество одной из команд будет бесспорным. Если Нидерландам хватит характера и дисциплины, то они вполне могут сыграть в финале. Мастерства там хватает.

Денис Шаховец

Нидерланды — Турция, 0:0, проход Нидерландов

Верю, что и в субботних четвертьфинальных поединках дело дойдет до дополнительного времени. Несмотря на то, что Нидерланды выглядят очевидным фаворитом в паре с Турцией. Полагаю, что подопечные Рональда Кумана смогут дожать соперника в дополнительное время.

Англия — Швейцария, 1:1

В поединке Англии и Швейцарии ожидаю забитые мячи в основное время и последующую серию пенальти, где шансы обеих сборных на путевку в полуфинал будут равны.

Максим Розенко

Англия — Швейцария, 2:1

Швейцарцы держат уровень крепкой европейской команды, но класс исполнительного мастерства британцев выше. Ставлю на победу англичан — 2:1.

Нидерланды — Турция, 2:0

Не думаю, что в этом матче следует ожидать сюрпризов. "Оранжевые" — сильнее, прогнозирую счет 2:0 в их пользу.

Андрей Яросименко

Англия — Швейцария, 0:1

Команда Саутгейта не показала какого-либо исключительного результата в предыдущих матчах, а Швейцарцы довольно неплохо стартовали и прошли отличный путь в четвертьфинал.

Поэтому, по моему мнению, "красные кресты" уверенно заберут победу в один мяч.

Турция — Нидерланды, 1:2

Немногие ожидали, что турки пройдут в четвертьфинал, но они смогли.

Однако сомневаюсь, что им удастся одолеть команду Рональда Кумана

Здесь я ставлю на победу Нидерландов со счётом 2:1

Александр Булава

Англия — Швейцария, 2:1

Теперь везение было на стороне Англии. Несмотря на их не лучшую игру, я считаю именно их фаворитами встречи. Команду Саутгейта ожидает тяжелый матч, ведь им будет противостоять возможно лучшая сборная Швейцарии в истории, уже выбившая действующих чемпионов Евро.

Убежден, что в этом матче Англия будет играть лучше своих предыдущих поединков на турнире.

Победа Англии — 2:1.

Нидерланды — Турция, 3:1

Несмотря на неудачный групповой этап, «оранжевые» нашли свой игровой ритм в матче с Румынией в 1/8 финала и должны легко пройти команду Турции в четвертьфинале. Они сильнее турок во всех линиях и эффективнее играют в атаке. «Яничары» чудом смогли сохранить победный счет в матче с Австрией, однако с Нидерландами им будет еще труднее.

Победа Нидерландов — 3:1.

Станислав Лысак

Англия — Швейцария, 1:0

Англия и Швейцария очень интересная пара, потому что трудно предсказать, произойдут ли кардинальные изменения в игре команды Гарета Саутгейта. Как ни странно, но по исполнению и стилю на этом Евро гораздо больше мне и большинству фанатов импонирует именно Швейцария, однако мне кажется, что им не хватит сил, чтобы на такой стадии выдержать давление англичан, которые вынуждены будут что-то менять в своей игре. 1:0 победа Англии

Нидерланды — Турция, 3:2

Матч Турции и Нидерландов должен быть очень вспыльчивым и надеюсь богатым на голы. Турки уже удивили, героически пройдя Австрию, однако здесь должен выиграть фаворит. Нидерланды 3:2

Николай Дендак

Англия — Швейцария, 1:0.

Побеждают сильнейшие. Как бы мне ни хотелось, чтобы Англия вылетела, как бы меня ни бесил футбол, в который играет команда Саутгейта, однако это приносит результат. Поэтому минимальная победа за ними.

Нидерланды — Турция, 1:1, в дополнительное время Нидерланды.

Две наименее ожидаемые команды в четвертьфинале среди тех, кто вообще туда вышел. Турция хорошо сыграла против Австрии, а Нидерланды вообще разгромили Румынию. Потому считаю, что игра будет яркой, но ничейной. И все решится в дополнительное время.

Игорь Чернявский

Англия — Швейцария, 2:0

Наверное, вся нейтральная аудитория будет болеть за Швейцарию, чтобы против Англии. Это проникнуто отвращением к оборонному футболу Саутгейта, и это можно понять. Но ведь фанаты — романтики, а в футбол чаще выигрывают прагматики. Именно поэтому я считаю, что "три льва" справятся с "крестоносцами" – уверены 2:0 в пользу Беллингема и компании.

Нидерланды — Турция, 0:1

Турция уже прыгнула выше головы, выбив Австрию, но, как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому команда Винченцо Монтеллы будет стремиться к полуфиналу. По мнению букмекеров и многих экспертов, Нидерланды – фавориты, но если чемпионат Европы подарит сюрприз, то это произойдет в этом противостоянии. Даже без Демирала, пропустившего игру из-за собственного безрассудства, турки способны на сенсацию. Прогнозирую, что к концу второго тайма "лунные звезды" забьют гол, который и решит судьбу противостояния.

Влад Уткин

Англия — Швейцария, 1:1, проход Швейцарии

Уверенная и организованная игра крестоносцев в матче против Италии наталкивает на мысль, что именно они покажут более содержательный футбол. Англия под руководством Саутгейта не вызывает никаких положительных эмоций, но все же индивидуальное качество одного из лидеров позволит «трем львам» избежать поражения и перевести игру в серию пенальти. Думаю, что Зоммер повторит успех прошлого Евро, когда швейцарцы были сильнее французов в футбольной лотерее.

Нидерланды — Турция, 2:0

На мой взгляд, турки сказали свое последнее слово на Евро в матче с австрийцами. Нидерланды являются командой совсем другого уровня, с которой не хватит оверперформанса вратаря Гюнока или ярких вспышек молодого Гюллера. Похоже, что подопечные Кумана только набирают ход и имеют все шансы попасть в финал Евро. Думаю, что довольно неорганизованная Турция не сможет остановить пыл нидерландцев.

Максим Саливон

Англия — Швейцария, 1:1

Противостояние "трех львов" и "нати" — потенциально сенсационное. Нет, Швейцария возобладает не обязательно, но будет по меньшей мере близка к успеху. На этом Евро Англии дается тяжело все. Гарет Саутгейт в запредельную прагматичность и скуку откровенно заигрался. И если по итогам 90 минут на поле будет ничья, для британцев это будет не самый плохой результат.

Нидерланды — Турция, 3:1

Команда Рональда Кумана радует любителей убедительной игрой в атаке. Три гола в ворота Румынии — отражение замечательного взаимодействия игроков передней линии и вообще уверенности "оранье" в себе. С этой точки зрения, Нидерландам с соперником в 1/4 повезло. Турция в обороне как раз успешна не очень, а оппоненту в целом уступает во всех линиях. Ожидаю "веселую" игру, возможно, даже "перестрелку", но остановлюсь на варианте с преимуществом фаворита в два гола.