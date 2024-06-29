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У сборной Италии серьезные кадровые проблемы перед матчем со Швейцарией в 1/8 Евро-2024

Игорь Чернявский — 29 июня, 11:27
У сборной Италии серьезные кадровые проблемы перед матчем со Швейцарией в 1/8 Евро-2024

Несколько игроков сборной Италии пропустят матч 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Об этом сообщила Федерация футбола Италии.

Рикардо Калафиори не сможет сыграть из-за перебора желтых карт, а Федерико Димарко — из-за повреждений. Главный тренер "Скуады Адзуры" Лучано Спаллетти уже анонсировал, что место Калафиори в стартовом составе займет Джанлука Манчини.

Также под большим вопросом остается участие Алессандро Бастони, ведь накануне он перенес лихорадку. Окончательное решение по нему будет принято за несколько часов до игры.

Поединок Италия – Швейцария состоится уже сегодня, 29 июня. Начало встречи – в 19:00.

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