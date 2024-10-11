Голланд в 24-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Звездный форвард Эрлинг Голланд оформил дубль в матче против Словении (3:0) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Теперь на счету 24-летнего Голанда 34 гола за национальную команду. Для такого количества голов ему хватило 36 сыгранных поединков.

Нападающий Манчестер Сити обошел легендарного Йоргена Юве, выступавшего в 1920-30-х годах. Бронзовому призеру Олимпиады-1936 понадобилось 45 матчей, чтобы забить 33 гола за национальную команду.

Erling Haaland becomes Norway men's top scorer with 34 goals.



He's done it in only 36 games ⏱️ pic.twitter.com/5K38DjmQAy — B/R Football (@brfootball) October 10, 2024

Сборная Норвегии набрала 7 очков и лидирует в группе 3 дивизиона B Лиги наций. В следующем матче команда Голанда на выезде сыграет с Австрией 13 октября.