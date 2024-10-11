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Голланд в 24-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Руслан Травкін — 11 октября, 00:47
Голланд в 24-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Ерлінг
Голанд

Звездный форвард Эрлинг Голланд оформил дубль в матче против Словении (3:0) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Теперь на счету 24-летнего Голанда 34 гола за национальную команду. Для такого количества голов ему хватило 36 сыгранных поединков.

Нападающий Манчестер Сити обошел легендарного Йоргена Юве, выступавшего в 1920-30-х годах. Бронзовому призеру Олимпиады-1936 понадобилось 45 матчей, чтобы забить 33 гола за национальную команду.

Сборная Норвегии набрала 7 очков и лидирует в группе 3 дивизиона B Лиги наций. В следующем матче команда Голанда на выезде сыграет с Австрией 13 октября.

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Ерлінг Голанд

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