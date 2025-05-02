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Эпицентр одолел ФК ЮКСА и впервые в истории вышел в УПЛ

Олександр Булава — 2 мая 2025, 16:59
Эпицентр одолел ФК ЮКСА и впервые в истории вышел в УПЛ
ФК Епіцентр

ФК ЮКСА дома уступила каменец-подольскому Эпицентру в рамках 5 тура Группы повышения в классе.

Поединок завершился со счетом 0:1. Единственный гол в активе Даниила Кравчука, который реализовал пенальти в конце первого тайма.

Эпицентр победой над ФК ЮКСА укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя клуб из Каменец-Подольского опережает на 12 баллов и за три тура до завершения чемпионата уже обеспечил повышение в классе.

Для клуба из Каменец-Подольского – это первый выход в Украинскую Премьер-лигу, клуб был основан в 2019 году.

Чемпионат Украины – Первая лига
Группа повышения в классе
 5тур, 2 мая

ФК ЮКСА – Эпицентр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45 Кравчук

Ранее стало известно, что с сезона-2025/26 Первая лига вернется к традиционному формату.

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