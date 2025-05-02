Эпицентр одолел ФК ЮКСА и впервые в истории вышел в УПЛ
ФК ЮКСА дома уступила каменец-подольскому Эпицентру в рамках 5 тура Группы повышения в классе.
Поединок завершился со счетом 0:1. Единственный гол в активе Даниила Кравчука, который реализовал пенальти в конце первого тайма.
Эпицентр победой над ФК ЮКСА укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя клуб из Каменец-Подольского опережает на 12 баллов и за три тура до завершения чемпионата уже обеспечил повышение в классе.
Для клуба из Каменец-Подольского – это первый выход в Украинскую Премьер-лигу, клуб был основан в 2019 году.
Чемпионат Украины – Первая лига
Группа повышения в классе
5тур, 2 мая
ФК ЮКСА – Эпицентр 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 45 Кравчук
Ранее стало известно, что с сезона-2025/26 Первая лига вернется к традиционному формату.