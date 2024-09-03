Еле сдержал слезы: Суарес анонсировал завершение карьеры в сборной Уругвая

Последним матчем Луис Суареса в сборной Уругвая станет поединок 7 тура квалификации ЧМ-2026 против Парагвая, который состоится с 6 на 7 сентября.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мне даже трудно сказать это… Что это будет мой последний матч за национальную сборную. Но это то, о чем я думал и анализировал. Я считаю, что сейчас правильное время, чтобы уйти", – сказал Суарес.

37-летний Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая – 69 голов в 142 матчах. Высокие достижения Уругвая с Суаресом в составе подчинились в начале 2010-х годов. На ЧМ-2010 в ЮАР "небесные олимпийцы" заняли 4-е место, а в следующем году команде Оскара Табареса удалось выиграть Копа Америка.