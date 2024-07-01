Йовичевич объявил об уходе из Аль-Раеда
Хорватский тренер Игорь Йовичевич покинул саудовский Аль-Раед.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Я хотел бы заявить, что сегодня мое путешествие с Аль-Раедом подошло к концу. Очень долгий, сложный сезон, с множеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе как одна семья. Но сегодня наши пути расходятся. Теперь я смогу наслаждаться просмотром с маленьких экранов.
Также хотел бы сказать, что когда у нас были плохие результаты, плохие времена меня поддерживали все члены клуба, президент, весь персонал и игроки. Мы поддерживали друг друга, чтобы добиться того, во что верили.
Мне очень повезло, что якорировал этим клубом и этими игроками. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за каждую минуту, которую мы провели вместе. Я хочу поблагодарить господина Президента за эту прекрасную возможность и опыт.
Я также хочу поблагодарить мой тренерский штаб, директора, членов клуба, медицинский персонал и особенно наших болельщиков за удивительную поддержку, которую они демонстрировали в течение этого сложного сезона.
Я желаю Аль Раэду и моим игрокам больших успехов в будущем. Готов к новым вызовам! С большой любовью, Игорь Йовичевич", - написал хорватский наставник.
Напомним, в Украине Йовичевич работал в Карпатах, Днепре-1 и Шахтере. После сезона-2023/23 он был уволен из донецкого клуба, несмотря на 3 место в Лиге чемпионов и победу в УПЛ.