Йовичевич объявил об уходе из Аль-Раеда

Хорватский тренер Игорь Йовичевич покинул саудовский Аль-Раед.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Я хотел бы заявить, что сегодня мое путешествие с Аль-Раедом подошло к концу. Очень долгий, сложный сезон, с множеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе как одна семья. Но сегодня наши пути расходятся. Теперь я смогу наслаждаться просмотром с маленьких экранов.

Также хотел бы сказать, что когда у нас были плохие результаты, плохие времена меня поддерживали все члены клуба, президент, весь персонал и игроки. Мы поддерживали друг друга, чтобы добиться того, во что верили.

Мне очень повезло, что якорировал этим клубом и этими игроками. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за каждую минуту, которую мы провели вместе. Я хочу поблагодарить господина Президента за эту прекрасную возможность и опыт.

Я также хочу поблагодарить мой тренерский штаб, директора, членов клуба, медицинский персонал и особенно наших болельщиков за удивительную поддержку, которую они демонстрировали в течение этого сложного сезона.

Я желаю Аль Раэду и моим игрокам больших успехов в будущем. Готов к новым вызовам! С большой любовью, Игорь Йовичевич", - написал хорватский наставник.