Кривбасс объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером Кривбасса назначен Патрик Ван Леувен.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Контракт с 55-летним нидерландским специалистом рассчитан на три года – до лета 2028 года. На посту главного тренера Кривбасса он заменил Юрия Вернидуба, который покинул свой пост в конце прошлого сезона.

Предыдущим местом работы Ван Леувена был Металлист 1925, который он возглавлял в 2024-2025 годах. Также работал главным тренером в Маккаби Тель-Авив, луганской Заре и донецком Шахтере.