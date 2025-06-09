Кривбасс объявил о назначении нового тренера
Патрік Ван Леувен
ФК Кривбас
Новым главным тренером Кривбасса назначен Патрик Ван Леувен.
Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Контракт с 55-летним нидерландским специалистом рассчитан на три года – до лета 2028 года. На посту главного тренера Кривбасса он заменил Юрия Вернидуба, который покинул свой пост в конце прошлого сезона.
Предыдущим местом работы Ван Леувена был Металлист 1925, который он возглавлял в 2024-2025 годах. Также работал главным тренером в Маккаби Тель-Авив, луганской Заре и донецком Шахтере.
"Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. Мы имеем сильных игроков, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе", – прокомментировал свое назначение Ван Леувен.