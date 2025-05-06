Деньги все решают: бывший соперник Динамо в еврокубках поедет на турнир в Москву

Сербский Партизан будет участвовать в так называемом "Братском турнире" команд России и Сербии, который будет проходить этим летом в Москве.

Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

По информации источника, клуб из Белграда согласился сыграть в Москве с местными ЦСКА и Динамо в рамках турнира. Сербы получат 250 тысяч евро только за сам факт того, что они будут участниками этого "соревнования".

К тому же, организаторы турнира обеспечат Партизан бесплатным жильем во время семидневного пребывания в Москве, а также оплатят расходы на проезд в Россию.

Стоит отметить, что Партизан и в прошлом году ездил в Россию на этот турнир. Но тогда сербский коллектив заработал 100 тысяч евро. Кроме Партизана в Москву приедет его сосед по городу ОФК Белград, который также был участником этого турнира в прошлом году.

Напомним, что на старте сезона-2024/25 Партизан стал жертвой киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Тогда команда Александра Шовковского поиздевалась над сербами в двухматчевом противостоянии, одержав более чем уверенную победу с общим счетом 9:2.

Но и на этом страдания белградского клуба не прекратились, ведь он умудрился повторить "рекорд" Днепра-1, вылетев из квалификации всех трех еврокубков.