Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Испанский футболист Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.

Об этом игрок сообщил в Instagram.

Последней его командой были Эмирейтс из ОАЭ, в составе которого недавно провел 1000 матч в своей профессиональной карьере. Также он выступал за испанскую Барселону и японский Виссел Кобе.

В составе "блаугранас" он провел большую часть своей карьеры. С которыми стал 4-разовым победителем Лиги чемпионы, трижды – обладателем Суперкубка УЕФА и столько же в составе "сине-гранатовых" был триумфатором Клубного чемпионата мира. Девять раз Иньеста вместе с командой становился чемпионом Испании и шесть раз торжествовал в Кубке страны.

Со сборной Испании, за которую он провел 141 матч, отличившись 14 голами и 30 ассистами, именитый полузащитник становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах и чемпионом мира в 2010 году, где отличился победным голом в финале.