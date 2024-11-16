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Беседин и Пластун покинут казахстанский Ордабасы

Олег Дідух — 16 ноября 2024, 15:56
Беседин и Пластун покинут казахстанский Ордабасы
Артем Бєсєдін
ФК Ордабаси

Казахстанский Ордабасы объявил о прекращении сотрудничества с 6 игроками, среди которых два украинца - центральный защитник Игорь Пластун и форвард Артем Беседин.

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Контракты обоих игроков рассчитаны до конца декабря 2024 года и не будут продлены. Беседин выступал за Ордабасы с лета 2023 года, когда перешел на правах свободного агента из Динамо.

Пластун присоединился к команде в феврале этого года, покинув болгарский Лудогорец.

Суммарно 28-летний украинский нападающий провел за клуб 32 матча и забил 5 голов. На счету 34-летнего Пластуна 3 гола в 34 матчах.

Кроме двух украинцев, Ордабасы также покинет 29-летний хорватский опорный полузащитник Ловро Цвек, который в 2020-2022 годах защищал цвета луганской Зари.

Артем Бєсєдін Ордабаси Ігор Пластун

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