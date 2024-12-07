Левый берег с тремя голами Дедуха одолел ЛНЗ в 16 туре УПЛ

Сегодня, 7 декабря, столичный Левый берег дома обыграл черкасский ЛНЗ в рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 3:1.

Счет в игре на 7-й минуте открыли гости. После подачи углового капитан киевлян Руслан Дедух переправил мяч в свои ворота (0:1). Хозяева смогли отыграться после пенальти за игру рукой Путри, одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дедуха (1:1).

Во второй половине встречи Левый берег после стремительной контратаки смог вырваться вперед. Войцеховский с правого фланга прострелил в штрафную, где Сухоручко эффектно пропустил мяч на Дедуха, мощным ударом пробившего голкипера соперника (2:1).

Окончательный счет в игре установил Сидей, с острого угла пробивший Кучеренко (3:1)

Победа позволила Левому берегу набрать 13 очков и подняться на 13 место в турнирной таблице чемпионата Украины, ЛНЗ с 18 баллами занимает 10-ю строчку.

Чемпионат Украины – УПЛ

16 тур, 7 декабря

Левый берег (Киев) – ЛНЗ (Черкассы) 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 6 Дедух (автогол), 1:1 – 31 Дедух (пен), 2:1 – 58 Дедух, 3:1 – 90+2 Сидей