Воспитанник Динамо подписал контракт с Аталантой

Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской Аталантой.

Об этом футболист рассказал в Instagram.

Соглашение игрок подписал на свое 18-летие. Срок контракта и финансовые детали не разглашаются.

Драган является воспитанником киевского Динамо. После начала полномасштабного вторжения России в Украину перебрался в Бергамо, гдевыступал за различные юношеские команды Аталанты - U-17 (с 2023 года), U-18 (с 2024-го).

В текущем сезоне на счету полузащитника 20 матчей за юношескую команду Аталанты, в которых он отметился тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, чтоглавный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини может летом 2025 года перейти в команду Артема Довбыка, Рому.