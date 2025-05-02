Довбик отреагировал на информацию о возможном возвращении в Жирону

Нападающий итальянской Ромы и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на информацию СМИ о возможности возвращения в каталонскую Жирону.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации итальянских изданий, украинский нападающий не оправдал ожиданий руководства Ромы, поэтому клуб готов отпустить украинца в Жирону за сумму не менее 30 млн евро.

Однако в ответ на запрос от украинского издания форвард опроверг эту информацию.

Ранее стало известно, что в Роме определились со списком неприкосновенных игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона 2024/25.

В список не попали капитан римлян Лоренцо Пеллегрини, с которым руководство никак не может договориться о новом контракте, а также Довбик и узбекский нападающий Эльдор Шомуродов. Последних двух клуб готов продать, если получит "правильное предложение".

В текущем сезоне на счету Довбика 16 голов и 4 ассиста за Рому во всех турнирах.