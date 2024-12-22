Рома с голом и ассистом Довбика разгромила Парму в 17 туре Серии А

Рома одержала разгромную победу над Пармой в пределах 17-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "волков". Украинский форвард римлян Артем Довбик провел на поле весь матч и сумел отличиться голом и ассистом.

Чемпионат Италии – Серия А

17 тур, 22 декабря

Рома – Парма 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 - 8 Дибала (пен), 2:0 - 13 Салемакерс, 3:0 - 51 Дибала, 4:0 - 74 Паредес (пен), 5:0 - 83 Довбик

Сегодня состоится еще где несколько матчей в рамках Серии А:

16:00. Венеция – Кальяри

19:00. Аталанта – Эмполи

21:45. Монце – Ювентус

Ранее сообщалось, что Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian.

Напомним, в этом сезоне Артем Довбик сыграл за Рому 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал два ассиста.

Накануне тренер сборной Украины Сергей Ребров определил ключевую проблему форварда, но отметил, что Артём сейчас находится не в оптимальной физической форме.