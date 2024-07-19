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Клубы УПЛ удовлетворили просьбу Днепра-1 об исключении с чемпионата

Денис Шаховець — 19 июля, 17:38
Клубы УПЛ удовлетворили просьбу Днепра-1 об исключении с чемпионата

На общем собрании участников Украинской Премьер-лиги представители клубов приняли решение удовлетворить просьбу СК Днепр-1 по снятию соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Кроме того, по результатам рейтингового голосования были определены два предложения по замене СК Днепр-1 другим клубом. Первая, набравшая больше всего голосов, — предоставить место в УПЛ ФК Минай, который, заняв 15 место, напрямую вылетел в Первую лигу.

Второе предложение — провести переходящий турнир с участием четырех команд (Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

Напомним, по итогам прошлого сезона Днепр-1 занял четвертое место и должен сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр — единственную профессиональную команду.

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