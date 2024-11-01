Динамо попало в десятку лучших клубов мира по количеству собственных воспитанников

Киевское Динамо попало в топ-10 клубов со всего мира по количеству собственных воспитанников, ныне выступающих в высших дивизионах 49 лиг на профессиональном уровне.

Об этом сообщает CIES Football Observatory.

По информации портала, 74 выпускника Динамо играют на профессиональном уровне, что делает академию киевского клуба одной из самых продуктивных в мире.

Возглавляет список лучших академий Бенфика, за которую выступает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, на втором месте аргентинский Бока Хуниорс, а замыкает тройку лидеров каталонская Барселона.

После 11 туров Динамо возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в активе 26 очков. В следующем туре киевляне будут дома принимать Ингулец. Поединок запланирован на 3 ноября.