"Браво, Федерация" и "Где Динамо": топ-цитаты противостояния Динамо – Шахтер

Начнется "Украинское Классико" в 18:00. А наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

27 октября в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится главный матч осенней части УПЛ – Динамо – Шахтер.

Матчи между Динамо и Шахтером традиционно напряженные и яркие, и почти всегда выходят за пределы чисто футбольного противостояния.

При этом участники этих противостояний часто соревнуются не только на футбольном поле, но и за его пределами. Если сильно постараться, то из главных действующих лиц классического можно упорядочить целый сборник. Пока же мы ограничимся топ-восьмеркой как символом бесконечности и того, что такую подборку можно продолжать и продолжать.

"Браво, Федерация"

Ну куда же без славной шапки и иронически-саркастической похвалы федерации? Одна из самых известных фраз не только Классического, но всего украинского футбола принадлежит Мирчи Луческу. Тогда еще тренеру горняков. Кто бы после таких ярких словесных перформансов от Мистера тогда мог подумать, что когда-нибудь он возглавит киевлян. Интересно, с каким коэффициентом букмекеры принимали бы на это ставки.

Легендарная фраза Луческу была озвучена 6 ноября 2006 во время матча чемпионата Украины Динамо – Шахтер на стадионе Лобановского. Тогда же улетела из головы румынского тренера серая шапка. Причинно-следственная связь довольно проста: Мистера изрядно разгневало изъятие Чигринского. Интересно, что тот матч не доиграл и Милевский, а Срна получил красную карту уже после окончания игры за то, что "усыпал перцу" арбитру.

Дончане, к слову, проиграли со счетом 0:1. "Чемпионат Украины опозорился!" – резюмировал румынский тренер на послематчевой пресс-конференции.

"Где Динамо, где?"

Еще одна знаменитая фраза произнесена представителями "Шахтера". В этот раз отличился бразилец Жадсон, а случилось это в знаменитом противостоянии в полуфинале Кубка УЕФА. Напомним, что горняки победили со счетом 2:1. Жадсон, к слову, отличился забитым мячом . Также тогда забивали Бангура и Илсиньо.

После финального свистка, констатировавшего победу "Шахтера", полузащитник побежал в камеры и сказал знаменитую фразу "Где Динамо, где". Впоследствии бразилец рассказывал о том, что таким образом вроде бы пошутил.

"Наша дружба с Андреем Ярмоленко окончена"

Сейчас Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко – ветераны сборной, примеры для подражания на футбольном поле и за его пределами. Впрочем, в их личных отношениях в частности бывало всякое. В 2016 году очередное Классическое завершилось хорошим "махачем", который начался с подножки-удара Ярмоленко Степаненко. Кто только тогда не махал кулаками, а Кучер перед тем и вообще хороший забег со скамейки запасных выдал, чтобы пробить хук Ярмоленко. Конечно, такие события не красят украинский футбол, но что было – это было.

После этого комментарий Степаненко был довольно красноречивым и категоричным: "Драка в конце матча? Я вообще не знаю, что произошло. После третьего гола я просто показал эмблему нашего клуба на футболке. Я люблю Шахтер и уважаю наш клуб. Я ничего не говорил , не провоцировал никого. После этого получил удар по ногам, потом меня сбил с ног, причем подло, сзади. Это был Андрей Ярмоленко? , если бы ударил в опорную".

Впоследствии во благо национальной сборной оба ее лидера под пристальным наблюдением руководства федерации и журналистов публично примирились.

"Проигранный бой, но выигранная война"

Андрей Ярмоленко нашел чем ответить своему визаву после этого матча. Лидер киевлян отметил в своем комментарии, что именно его клуб стал чемпионом, несмотря на разгромное поражение от Шахтера.

"Проигранный бой, но выигранная война. Помните это, а затем целуйте эмблему и бейте себя в грудь. Динамо – чемпион, не забывайте об этом", – написал Ярмола в Твиттере.

"Поздравляю их с серебряными медалями – они их заслужили"

Словарного запаса Александру Шовковскому хватало всегда. Однако в большинстве случаев легендарный голкипер «Динамо» и многолетний капитан киевлян в своих комментариях был достаточно сдержан. Проигранное Классическое, но выигранное чемпионство заставило Саша грамотно и в своем стиле посмеяться над ожесточенным соперником:

"Объективности ради стоит сказать, что после того, как мы стали чемпионами, у нас уже был не тот уровень мотивации. Нам не удалось "достучаться" до игроков, настроить их на матч. По игре могу сказать, что результат закономерен, поэтому что мы допустили много ошибок. Поздравляю Шахтер с победой.

"Судейство я не обсуждаю, но судья испортил игру"

Олег Блохин – конечно, не Виталий Кварцяный и не Игорь Гамула, однако и из его цитат можно сделать неплохой цитатник. "Будем разбираться" или же "Я не говорю на нигерийском" (которого не существует в природе) – эти и другие цитаты уже вошли в историю и стали мемами.

Что касается противостояний с "горняками", то легендарному тренеру принадлежит еще один жемчуг: "Судейство я не обсуждаю, но судья испортил игру". Так, Олег Владимирович прокомментировал поражение от Шахтера со счетом 1:2 в чемпионате 2013 года.

"Рано еще вешать медальки Шахтеру"

Работодатель Блохина Игорь Суркис, с которым они, в конце концов, разошлись точно не друзьями, также частенько комментировал матчи с Шахтером с "перчинкой". В 2016 году после проигранного поединка чемпионата Игорь Михайлович немного проехался по федерации и работе арбитра Романова.

"Поверьте мне, интрига будет – я вам обещаю. Рано еще вешать медальки Шахтеру, мы будем бороться. Я о судействе никогда не говорю, но если не ставить такие пенальти, то давайте сейчас выстроим Шахтер на поле, и пусть из Федерации их сразу уже наградят", – заявил Суркис, комментируя тот матч.

"Если бы я перешел в Динамо, то от меня ушла бы жена"

Ну какой же топ и без цитат легенды горняков Дарио Срны. Защитник и многолетний "кеп" дончан не стеснялся называть свою команду лучшей в мире, ряд красноречивых комментариев успел дать еще, будучи игроком, однако в наш цитатник попало более свежее выражение хорвата.

Уже находясь на административной должности, он сказал следующее: "Если бы я перешел в Динамо, то от меня ушла бы жена".